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  • «Зенит» запретил Мостовому вести переговоры с двумя клубами

«Зенит» запретил Мостовому вести переговоры с двумя клубами

24 августа, 21:31
8

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что зенитовца Андрея Мостового не будет в «Спартаке» и «Краснодаре».

– Мне кажется, что Мостовой уже на чемоданах.

– С учетом того, что «Зенит» подписал Карпукаса, он может отпустить Мостового?

«Зенит» объявил ему, что он не перейдет в «Спартак» или «Краснодар» ни при каких условиях.

– Они так ему и сказали?

– Не знаю, ему или его представителям. Есть такая информация, что к основным своим конкурентам они его не отпустят.

– «Динамо»?

«Динамо» – может быть частью сделки по Тюкавину. Возможно, единственный вариант для Мостового – «Локомотив». Но «Локомотив» не пойдет на такие траты.

  • Рыночная стоимость футболиста – 3,5 миллиона евро.
  • В новом сезоне он поучаствовал лишь в 3 матчах «Зенита», суммарно проведя на поле 80 минут.
  • У Мостового контракт с действующим чемпионом РПЛ до следующего лета.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Краснодар Динамо Локомотив Мостовой Андрей Гурцкая Тимур
Комментарии (8)
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WILDLING_HRUNDEL
1787597176
Дикость какая, а что Семак молчит, помог бы парню
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шахта Заполярная
1787604326
Отпустите уже парня, у него уже жопа от скамейки болит, хоть на закате карьеры в футбол поиграет.
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Бумбраш
1787625838
Вот она!!! Вся сущность гнилой зинки!!! У конкурентов дёргают игроков основы,а сами как капризные обосрававшиеся дети... срамная зинка!!! Позор российского футбола
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Good_win_ФКСМ
1787649107
ну, это коричневое полужеле после его имбецильных кричалок Спартаку даром не нужно... за слова отвечать надо...
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