«Зенит» запретил Мостовому вести переговоры с двумя клубами

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что зенитовца Андрея Мостового не будет в «Спартаке» и «Краснодаре».
– Мне кажется, что Мостовой уже на чемоданах.
– С учетом того, что «Зенит» подписал Карпукаса, он может отпустить Мостового?
– «Зенит» объявил ему, что он не перейдет в «Спартак» или «Краснодар» ни при каких условиях.
– Они так ему и сказали?
– Не знаю, ему или его представителям. Есть такая информация, что к основным своим конкурентам они его не отпустят.
– «Динамо»?
– «Динамо» – может быть частью сделки по Тюкавину. Возможно, единственный вариант для Мостового – «Локомотив». Но «Локомотив» не пойдет на такие траты.
- Рыночная стоимость футболиста – 3,5 миллиона евро.
- В новом сезоне он поучаствовал лишь в 3 матчах «Зенита», суммарно проведя на поле 80 минут.
- У Мостового контракт с действующим чемпионом РПЛ до следующего лета.
Источник: «Это футбол, брат!»