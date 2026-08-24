«Зенит» запретил Мостовому вести переговоры с двумя клубами

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что зенитовца Андрея Мостового не будет в «Спартаке» и «Краснодаре».

– Мне кажется, что Мостовой уже на чемоданах.

– С учетом того, что «Зенит» подписал Карпукаса, он может отпустить Мостового?

– «Зенит» объявил ему, что он не перейдет в «Спартак» или «Краснодар» ни при каких условиях.

– Они так ему и сказали?

– Не знаю, ему или его представителям. Есть такая информация, что к основным своим конкурентам они его не отпустят.

– «Динамо»?

– «Динамо» – может быть частью сделки по Тюкавину. Возможно, единственный вариант для Мостового – «Локомотив». Но «Локомотив» не пойдет на такие траты.