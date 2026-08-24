Зенитовец Мостовой отказал «Рубину» – он готов уехать из Петербурга только в два города

Появилась новая информация о возможном уходе Андрея Мостового из «Зенита».
28-летний футболист готов к переезду далеко не в каждый российский город. Например, вариант с Казанью его не устроил, поэтому в «Рубин» он не пойдет даже в аренду.
Мостовой согласен уехать либо в Москву, либо в Краснодар.
«Локомотив» – приемлемый вариант, но все упирается в высокую зарплату игрока (19 млн рублей в месяц). Впрочем, существуют сценарии, при которых это может стать возможным. То же самое и с «Краснодаром».
Еще нельзя окончательно исключать появления Мостового в ЦСКА, хотя сейчас этот расклад действительно маловероятен. А вот в «Динамо» парня не будет точно из-за категорического вето от Миллера», – сообщил источник.
- Рыночная стоимость футболиста – 3,5 миллиона евро.
- В новом сезоне он поучаствовал лишь в 3 матчах «Зенита», суммарно проведя на поле 80 минут.
- У Мостового контракт с действующим чемпионом РПЛ до следующего лета.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова