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  • Зенитовец Мостовой отказал «Рубину» – он готов уехать из Петербурга только в два города

Зенитовец Мостовой отказал «Рубину» – он готов уехать из Петербурга только в два города

24 августа, 23:42
12

Появилась новая информация о возможном уходе Андрея Мостового из «Зенита».

28-летний футболист готов к переезду далеко не в каждый российский город. Например, вариант с Казанью его не устроил, поэтому в «Рубин» он не пойдет даже в аренду.

Мостовой согласен уехать либо в Москву, либо в Краснодар.

«Локомотив» – приемлемый вариант, но все упирается в высокую зарплату игрока (19 млн рублей в месяц). Впрочем, существуют сценарии, при которых это может стать возможным. То же самое и с «Краснодаром».

Еще нельзя окончательно исключать появления Мостового в ЦСКА, хотя сейчас этот расклад действительно маловероятен. А вот в «Динамо» парня не будет точно из-за категорического вето от Миллера», – сообщил источник.

  • Рыночная стоимость футболиста – 3,5 миллиона евро.
  • В новом сезоне он поучаствовал лишь в 3 матчах «Зенита», суммарно проведя на поле 80 минут.
  • У Мостового контракт с действующим чемпионом РПЛ до следующего лета.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Краснодар ЦСКА Динамо Локомотив Мостовой Андрей
Комментарии (12)
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Интерес
1787604423
Ещё пару лет на скамейке и Оренбург будет его недостижимой мечтой, не говоря о Казани.
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Snek
1787607425
Я не понимаю чего там Миллер так наглеет по поводу Мостового, типа туда не пойдёшь, а туда пойдёшь и т.д. Контракт закончится и пойдёт куда захочет.
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Бумбраш
1787624757
То есть,если динама найдёт деньги и будет готова купить игрока,то Миллер его не продаст из за каких то личных бзиков? В усладу своему эго сгноит парнишку(хоть и непутёвого) И после этого блохастые и их ракоблудители удивляются почему же их позором кличут
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Триумфальный
1787628031
Комментарий скрыт модератором
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Oldtrafford83
1787631305
Нах кому нужен этот неликвид с такой личкой🤡💩
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boris63
1787631542
Семак зря делает ставку на зулусов, они уже показали, что наелись и наигрались. Надо было давать больше шансов своим парням, Круговой соврать не даст. Мостовой перейдёт в другую команду и заиграет.
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boris63
1787634011
У Армейцев лишним бы не был.
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Просто-333
1787637504
у ты какой...
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zigbert
1787637958
Мостовому придется пойти на понижение зарплаты,иначе его не возьмут в другой клуб.
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