Зенитовец Мостовой отказал «Рубину» – он готов уехать из Петербурга только в два города

Появилась новая информация о возможном уходе Андрея Мостового из «Зенита».

28-летний футболист готов к переезду далеко не в каждый российский город. Например, вариант с Казанью его не устроил, поэтому в «Рубин» он не пойдет даже в аренду.

Мостовой согласен уехать либо в Москву, либо в Краснодар.

«Локомотив» – приемлемый вариант, но все упирается в высокую зарплату игрока (19 млн рублей в месяц). Впрочем, существуют сценарии, при которых это может стать возможным. То же самое и с «Краснодаром».

Еще нельзя окончательно исключать появления Мостового в ЦСКА, хотя сейчас этот расклад действительно маловероятен. А вот в «Динамо» парня не будет точно из-за категорического вето от Миллера», – сообщил источник.