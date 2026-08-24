РПЛ. «Балтика» на 94-й минуте спасла ничью с «Рубином» – 1:1

«Балтика» едва не потерпела поражение в пятом туре чемпионата России.

Команда Андрея Талалаева на своем поле сыграла вничью с «Рубином» – 1:1.

Казанцы вели с 8-й минуты благодаря голу Жака Сиве, но калининградцы отыгрались на 94-й минуте усилиями Сергея Варатынова.

Набрав по одному очку, «Балтика» и «Рубин» расположились в таблице РПЛ на шестом и восьмом местах соответственно.