РПЛ. «Балтика» на 94-й минуте спасла ничью с «Рубином» – 1:1

«Балтика» едва не потерпела поражение в пятом туре чемпионата России.
Команда Андрея Талалаева на своем поле сыграла вничью с «Рубином» – 1:1.
Казанцы вели с 8-й минуты благодаря голу Жака Сиве, но калининградцы отыгрались на 94-й минуте усилиями Сергея Варатынова.
Набрав по одному очку, «Балтика» и «Рубин» расположились в таблице РПЛ на шестом и восьмом местах соответственно.
Россия. Премьер-лига. 5 тур
Балтика - Рубин - 1:1 (0:1, 0:0, 1:0) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Ж. Сиве, 8; 1:1 - С. Варатынов, 90+4.
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Балтика
Рубин
Евгений Латышонок
0%
Сергей Варатынов
0%
Эдуардо Андерсон
0%
Натан Гассама
0%
Лорис Муйоколо
0%
Мингиян Бевеев
0%
Андрей Мендель
0%
Айман Мурид
0%
Максим Петров
0%
Николай Титков
0%
Брайан Хиль
0%
Иван Беликов
0%
Илья Петров
0%
Константин Шильцов
0%
Владислав Поспелов
0%
Чинонсо Оффор
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Евгений Ставер
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Жахонгир Урозов
0%
Игор Вуячич
0%
Егор Тесленко
0%
Никита Лобов
0%
Андерсон Арройо
0%
Илья Рожков
0%
Велдин Ходжа
0%
Угочукву Иву
0%
Александар Юкич
0%
Жак Сиве
0%
Максим Игнатьев
0%
Денил Мальдонадо
0%
Игнасио Сааведра
0%
Руслан Безруков
0%
Богдан Йочич
0%
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Источник: «Бомбардир»