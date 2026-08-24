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РПЛ. «Балтика» на 94-й минуте спасла ничью с «Рубином» – 1:1

24 августа, 22:28
18

«Балтика» едва не потерпела поражение в пятом туре чемпионата России.

Команда Андрея Талалаева на своем поле сыграла вничью с «Рубином» – 1:1.

Казанцы вели с 8-й минуты благодаря голу Жака Сиве, но калининградцы отыгрались на 94-й минуте усилиями Сергея Варатынова.

Набрав по одному очку, «Балтика» и «Рубин» расположились в таблице РПЛ на шестом и восьмом местах соответственно.

Россия. Премьер-лига. 5 тур
Балтика - Рубин - 1:1 (0:1, 0:0, 1:0) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Ж. Сиве, 8; 1:1 - С. Варатынов, 90+4.
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Рубин
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Балтика
Комментарии (18)
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polt
1787599969
Её(Балтика) пример, другим(Зенит)наука...
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Император 1
1787600036
Молодцы, что не сдались. Но, по-моему, первый гол Балтики не надо было отменять.
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Пригожин Женя
1787600206
Гениальное судейство в лиге прикола, давайте будем позволять толкать спиной вратаря соперника.. Ни где в мире такие голы не засчитывают, кроме россии!
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FWSPM
1787600265
очередной пример того что когда ведешь в один мяч не надо жаться к свои воротам в концовке
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FWSPM
1787600296
Петрушка талалай чудом отскочил
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Интерес
1787600947
Учитывая домашние матчи с "Рубином", всегда складывающиеся неудачно, результат положительный.Это наказание за то, что "Спартаку" самолично подарили два гола, победу и три очка, позволившие "любимому сопернику" распушить павлиний хвост...поросёнка.
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Красногорск_Фан
1787601460
Никогда такого не было и вот снова. На последних минутах вырвано очко
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Mixas39
1787611569
Балтика была ближе к победе! У Рубина ни одного голевого момента за весь матч!
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raritet
1787640224
Вот Балтика = пример как нужно биться. До конца. Молодцы.
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СПОРТ 21 века
1787650737
С первых минут всё пошло не по сценарию хозяев. Многие ведь прогнозировали им даже крупную победу. На Матч Премьер вообще сказали, что Рубин даже не забьёт. В итоге на 8-й минуте Калининград попал в состояние грогги — Рубин забил. В день рождения клуба Балтика начала проигрывать, Талалаев начал нервничать, ссориться с болельщиками, руководителями и даже с Максимом Петровым, который не захотел после замены оставаться на скамейке с тренерским штабом. Но учитывая то, как складывался матч, а в нём Балтика давила практически большую часть матча, она, конечно, по логике не должна была проиграть. Она и не проиграла. В любом случае это потеря очков. Но ничья — справедливый итог матча...
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