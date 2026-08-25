Стало известно, кто решил отменить концерты Канье Уэста на «Газпром Арене»

Информация об отмене концертов Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября после звонка из Москвы не подтвердилась.

Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшней встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Они пришли к выводу, что выступление американского рэпера в северной столице неуместно из-за его крайне правых взглядов. Ранее музыкант признавался, что любит Адольфа Гитлера.

Концерты отменили, несмотря на то, что уже было продано более 100 тысяч билетов на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей.