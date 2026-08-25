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  • Стало известно, кто решил отменить концерты Канье Уэста на «Газпром Арене»

Стало известно, кто решил отменить концерты Канье Уэста на «Газпром Арене»

25 августа, 00:20
16

Информация об отмене концертов Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября после звонка из Москвы не подтвердилась.

Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшней встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Они пришли к выводу, что выступление американского рэпера в северной столице неуместно из-за его крайне правых взглядов. Ранее музыкант признавался, что любит Адольфа Гитлера.

Концерты отменили, несмотря на то, что уже было продано более 100 тысяч билетов на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей.

  • Канье Уэст – 24-кратный обладатель премии «Грэмми».
  • Он ранее никогда не выступал в России.
  • Цены на билеты варьируются от 9 до 160 тысяч рублей.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (16)
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Бумбраш
1787624131
Уже хотят на себя одеяло примерить..алчные раководили-газовички..почуяли что кресло зашаталось и заднюю врубили..
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Play
1787631524
Интересно, а вообще самому Канье Уэсту кто-нибудь сказал, что у него концепт в России в октябре. Да и куда там уже успели продать 100к билетов, если у баклан-арены максимальная вместимость для концертных мероприятий 80к мест.
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ТяжелаяАртиллерия
1787633023
Комментарий скрыт модератором
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Garrincha58
1787634024
Пофиг это к футболу не относится
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BRO_football
1787634815
Правильное решение. А всем, кто купил билеты, пригласить на концерт Шамана.
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Дэнгил
1787637247
Митю Фомина им.
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Иван Петров 1986
1787638107
Правильно сделали.
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FWSPM
1787641452
А до того как они продали билеты на 3 млрд они не знали о его правых взглядах?
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Анатолий-Зыба-vkontakte
1787644382
Наколки Даку , правые взгляды артиста , а вот москвичам наплевать на это все ,чистоплюйство побоку , приедет посмотрит , возможно по другому будет смотреть на Россию
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Cleaner
1787647219
И правильно, что отменили. Теперь нужно ПОКАЗАТЕЛЬНО наказать того, кто пытался организовать этот концерт. ДЕНЬГАМИ!
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