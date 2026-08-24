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  • Концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» отменили после звонка из Москвы – рэперу уже заплатили более 1,5 миллиарда рублей

Концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» отменили после звонка из Москвы – рэперу уже заплатили более 1,5 миллиарда рублей

24 августа, 19:50
11

Появились новые подробности отмены концертов Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября.

«Концерт не был согласован во всех необходимых для этого инстанциях. В итоге его отменили после звонка из Москвы.

Вопрос о проведении концерта поднимали ещe полгода назад, однако тогда этим занимались другие организаторы и на словах они якобы получили отказ.

В этот раз объявление о концерте было сделано раньше времени. В «Газпром Арену» позвонили и сказали отменять мероприятие. Пост об отмене вышел даже до того, как были удалены посты о самом концерте.

При этом Канье уже должны были заплатить за приезд – его гонорар должен был составить более 1,5 миллиарда рублей«, – сообщил источник.

  • Канье Уэст – 24-кратный обладатель премии «Грэмми».
  • Он ранее никогда не выступал в России.
  • Цены на билеты варьируются от 9 до 160 тысяч рублей.

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Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (11)
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Desma
1787590720
"Канье уже должны были заплатить за приезд" С организаторов и содрать все деньги до копеечки, но боюсь организаторы уже разбежались.
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FROLL007
1787590752
Очень футбольная тема про какого то чёрного репера. Гыгыгы
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vodomut
1787590788
как же димочка билан,он уже настрополился посетить концерт и лизнуть зад уёсту!
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рылы
1787591917
да, но зенит-то тут каким боком вообще? клуб в футбол играет, а не пляшет на сцене в юбочках, как белоснежка из засратова (она же опарыш80, она же спартач80)
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Бумбраш
1787592215
И здесь уголёк наварился,ничего ни сделав..это какая то карма газово блохитных
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Пригожин Женя
1787592357
А то есть людей кто купил кинули?
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ScarlettOgusania
1787592458
ну и порядочки в Питере, отменили Канье Уэста и заменили на Imagine Dragons, которые с начала СВО поддерживали 404...🤬
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slavа0508
1787592598
Охереть богатая страна миллиард на ветер пуляем . зато у многих пенсия 15000 рублей за 40 лет стажа и детям на лечение собираем СМСками ...весело живём однако ...
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темирхан
1787637611
вот вы сказочники! вам во сне приснилось? 1,5 ярда заплатили! кто вам скажет сколько бабла откатят!
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