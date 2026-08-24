Концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» отменили после звонка из Москвы – рэперу уже заплатили более 1,5 миллиарда рублей

Появились новые подробности отмены концертов Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября.
«Концерт не был согласован во всех необходимых для этого инстанциях. В итоге его отменили после звонка из Москвы.
Вопрос о проведении концерта поднимали ещe полгода назад, однако тогда этим занимались другие организаторы и на словах они якобы получили отказ.
В этот раз объявление о концерте было сделано раньше времени. В «Газпром Арену» позвонили и сказали отменять мероприятие. Пост об отмене вышел даже до того, как были удалены посты о самом концерте.
При этом Канье уже должны были заплатить за приезд – его гонорар должен был составить более 1,5 миллиарда рублей«, – сообщил источник.
- Канье Уэст – 24-кратный обладатель премии «Грэмми».
- Он ранее никогда не выступал в России.
- Цены на билеты варьируются от 9 до 160 тысяч рублей.
Источник: «Фонтанка»