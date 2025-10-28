Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роналду проиграл 13 турниров с «Аль-Насром» за 3 года

28 октября, 23:59
2

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду остается без трофеев на клубном уровне после переезда в Саудовскую Аравию.

Сегодня команда 40-летнего португальца вылетела из Кубка Короля от «Аль-Иттихада» (1:2).

За три года в «Аль-Насре» Роналду проиграл уже 13 турниров. Среди них чемпионаты, кубки и суперкубки Саудовской Аравии, а также азиатская ЛЧ.

После перехода Криштиану «Аль-Наср» выиграл только одно соревнование – клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.

Еще по теме:
Реакция Роналду на вылет «Аль-Насра» из Кубка Саудовской Аравии 2
Мбаппе повторил достижение Роналду и Роналдиньо
Названы претенденты на попадание в символическую сборную года от FIFPro
Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Кубок Короля Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BRO_football
1761686305
Красавчег! Мировая звезда! Стоит своих денег!
Ответить
k611
1761697130
Футбол игра командная, что ему ещё в защите играть и воротах стоять...
Ответить
Главные новости
Анонсировано самое откровенное интервью в жизни Роналду
22:22
«Локомотив» назвал «Зениту» цену на Сильянова
22:10
1
Стало известно, извинился ли Винисиус перед Хаби Алонсо
21:59
1
Определились все пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России
21:45
1
Губерниев оценил поступок игрока «Манчестер Юнайтед», решившего выступать за Россию
21:25
Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ
20:43
6
ФотоЧемпион России возглавил «Ювентус»
20:32
4
ВидеоВратарь «Нефтехимика» повторил «ногу Акинфеева» в Кубке России
19:45
1
Определился соперник «Ростова» по 1/4 финала Пути регионов Кубка России
19:22
Месси пытался найти клуб в Саудовской Аравии, но получил отказ
19:11
3
Все новости
Все новости
Реакция Роналду на вылет «Аль-Насра» из Кубка Саудовской Аравии
Вчера, 01:20
2
Роналду проиграл 13 турниров с «Аль-Насром» за 3 года
28 октября
2
«Аль-Наср» Роналду вылетел из Кубка Саудовской Аравии
28 октября
2
Команда Бензема сделала золотой дубль в Саудовской Аравии
30 мая
1
Определились финалисты Кубка Короля в Саудовской Аравии
2 апреля
1
Дубль Бензема помог «Аль-Иттихаду» пройти в полуфинал Кубка Короля, Малком не реализовал пенальти
7 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 