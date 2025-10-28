Роналду проиграл 13 турниров с «Аль-Насром» за 3 года

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду остается без трофеев на клубном уровне после переезда в Саудовскую Аравию.

Сегодня команда 40-летнего португальца вылетела из Кубка Короля от «Аль-Иттихада» (1:2).

За три года в «Аль-Насре» Роналду проиграл уже 13 турниров. Среди них чемпионаты, кубки и суперкубки Саудовской Аравии, а также азиатская ЛЧ.

После перехода Криштиану «Аль-Наср» выиграл только одно соревнование – клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.