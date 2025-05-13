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Определились 16 участников общего этапа Лиги чемпионов-2025/26

Сегодня, 11:04

По итогам матчей, прошедших в национальных чемпионатах в воскресенье и понедельник, еще несколько команд гарантировали себе участие в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/26.

«Аякс» и ПСВ обеспечили попадание в главный европейский клубный турнир после гостевой победы клуба из Эйндховена над «Фейеноордом» (3:2) в матче 32-го тура Эредивизие.

В чемпионате Нидерландов разыгрываются две прямые путевки в общий этап Лиги чемпионов. Лидирующий «Аякс» с 74 очками и «ПСВ» с 73 баллами стали недосягаемы для идущего третьим «Фейеноорда» (65 очков) за два тура до финиша турнира.

«Аталанта» после домашней победы над «Ромой» (2:1) в 36-м туре Серии A гарантировала себе 3-е место в турнире и место в общем этапе ЛЧ.

От Италии путевки в Лигу чемпионов напрямую получат первые четыре команды. За два тура до финиша чемпионата отрыв «Аталанты» от занимающих 4-ю и 5-ю позиции с 64 очками «Ювентуса» и «Лацио» составляет 7 баллов.

Место в общем этапе Лиги чемпионов также гарантировал себе «Олимпиакос». Клуб ранее занял первое место в греческой Суперлиге.

По регламенту, если победитель розыгрыша ЛЧ-2024/25 завоюет прямую путевку в общий этап следующего сезона турнира через национальный чемпионат, то это место достается команде с самым высоким клубным рейтингом среди чемпионов своих стран, не отобравшимся напрямую в эту стадию турнира.

Таким образом, место досталось «Олимпиакосу», который соответствует указанным критериям. Финалисты ЛЧ «ПСЖ» и «Интер» ранее завоевали места на общем этапе турнира в сезоне-2025/26 через национальные чемпионаты.

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Нидерланды. Эредивизие Аталанта Аякс ПСВ Олимпиакос
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