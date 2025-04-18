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Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Атлетик» стали полуфиналистами турнира

Сегодня, 00:03

Две команды вышли в 1/2 финала Лиги Европы-2024/25.

«Атлетик» после гостевой ничьей обыграл «Рейнджерс» на своем поле – 2:0.

«Тоттенхэм» в гостях победил «Айнтрахт» со счетом 1:0 и прошел дальше по сумме двух встреч.

Лига Европы. Плей-офф. 1/4 финала. Ответные матчи

Атлетик (Испания) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сансет (с пенальти), 45+4; 2:0 – Н. Уильямс, 80.

Первый матч – 0:0.

Айнтрахт (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Соланке (с пенальти), 43.

Первый матч – 1:1.

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Результаты Лиги Европы

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Атлетик Рейнджерс Тоттенхэм Айнтрахт
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