Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Атлетик» стали полуфиналистами турнира

Две команды вышли в 1/2 финала Лиги Европы-2024/25.
«Атлетик» после гостевой ничьей обыграл «Рейнджерс» на своем поле – 2:0.
«Тоттенхэм» в гостях победил «Айнтрахт» со счетом 1:0 и прошел дальше по сумме двух встреч.
Лига Европы. Плей-офф. 1/4 финала. Ответные матчи
Атлетик (Испания) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Сансет (с пенальти), 45+4; 2:0 – Н. Уильямс, 80.
Первый матч – 0:0.
Айнтрахт (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Соланке (с пенальти), 43.
Первый матч – 1:1.
Источник: «Бомбардир»