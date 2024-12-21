22 декабря на «Кинг Пауэр Стэдиум» «Лестер» встретится с «Вулверхэмптоном» в рамках 17-го тура Премьер-лиги. Обе команды борются за выживание и будут стремиться прервать свои серии неудач.

«Лестер» располагается на 17 месте с 14 очками. Команда показывает нестабильные результаты, пропуская в каждом из последних 9 матчей. Джейми Варди, лучший бомбардир команды с 6 голами, остается ключевым игроком в атаке. Несмотря на слабую оборону (13 пропущенных голов в последних 5 играх), команда регулярно забивает, что может стать преимуществом в этом матче.

Последние матчи «Лестера»:

Ньюкасл 4:0 Лестер

Лестер 2:2 Брайтон

Лестер 3:1 Вест Хэм

Брентфорд 4:1 Лестер

Лестер 1:2 Челси

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» занимает 19 место с 9 очками и проигрывает в 4 последних матчах. Несмотря на это, команда активно играет в атаке, забивая 8 голов в последних 5 играх. Матеус Кунья, забивший 8 голов в сезоне, является основным оружием команды. Оборона остается ахиллесовой пятой команды, с 13 пропущенными мячами за последние 5 встреч.

Последние матчи «Вулверхэмптона»:

Вулверхэмптон 1:2 Ипсвич

Вест Хэм 2:1 Вулверхэмптон

Эвертон 4:0 Вулверхэмптон

Вулверхэмптон 2:4 Борнмут

Фулхэм 1:4 Вулверхэмптон

Личные встречи

В последних 5 очных встречах «Лестер» одержал 3 победы, включая домашние матчи, где команда традиционно сильнее. Однако «Вулверхэмптон» часто забивает в матчах против «Лестера», что делает предстоящую встречу непредсказуемой.

Статистика

«Лестер»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.60

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 13

«Вулверхэмптон»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.60

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 13

Прогноз на матч «Лестер» – «Вулверхэмптон»

Обе команды испытывают трудности в обороне, что увеличивает вероятность результативного матча. У «Лестера» есть преимущество домашнего поля, а их атака во главе с Варди может оказаться решающей. «Вулверхэмптон» имеет потенциал для забитого мяча, но нестабильная оборона снижает их шансы на победу.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Победа «Лестера» – коэффициент 2.40

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Лестера» за коэффициент 9.50.

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