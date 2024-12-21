22 декабря на «Кинг Пауэр Стэдиум» «Лестер» встретится с «Вулверхэмптоном» в рамках 17-го тура Премьер-лиги. Обе команды борются за выживание и будут стремиться прервать свои серии неудач.
«Лестер»
«Лестер» располагается на 17 месте с 14 очками. Команда показывает нестабильные результаты, пропуская в каждом из последних 9 матчей. Джейми Варди, лучший бомбардир команды с 6 голами, остается ключевым игроком в атаке. Несмотря на слабую оборону (13 пропущенных голов в последних 5 играх), команда регулярно забивает, что может стать преимуществом в этом матче.
Последние матчи «Лестера»:
- Ньюкасл 4:0 Лестер
- Лестер 2:2 Брайтон
- Лестер 3:1 Вест Хэм
- Брентфорд 4:1 Лестер
- Лестер 1:2 Челси
«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» занимает 19 место с 9 очками и проигрывает в 4 последних матчах. Несмотря на это, команда активно играет в атаке, забивая 8 голов в последних 5 играх. Матеус Кунья, забивший 8 голов в сезоне, является основным оружием команды. Оборона остается ахиллесовой пятой команды, с 13 пропущенными мячами за последние 5 встреч.
Последние матчи «Вулверхэмптона»:
- Вулверхэмптон 1:2 Ипсвич
- Вест Хэм 2:1 Вулверхэмптон
- Эвертон 4:0 Вулверхэмптон
- Вулверхэмптон 2:4 Борнмут
- Фулхэм 1:4 Вулверхэмптон
Личные встречи
В последних 5 очных встречах «Лестер» одержал 3 победы, включая домашние матчи, где команда традиционно сильнее. Однако «Вулверхэмптон» часто забивает в матчах против «Лестера», что делает предстоящую встречу непредсказуемой.
Статистика
«Лестер»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 13
«Вулверхэмптон»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 13
Прогноз на матч «Лестер» – «Вулверхэмптон»
Обе команды испытывают трудности в обороне, что увеличивает вероятность результативного матча. У «Лестера» есть преимущество домашнего поля, а их атака во главе с Варди может оказаться решающей. «Вулверхэмптон» имеет потенциал для забитого мяча, но нестабильная оборона снижает их шансы на победу.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
- Победа «Лестера» – коэффициент 2.40
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Лестера» за коэффициент 9.50.
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