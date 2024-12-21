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    • Прогноз на точный счет матча «Лестер» – «Вулверхэмптон», Премьер-лига, 22 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Лестер» – «Вулверхэмптон», Премьер-лига, 22 декабря 2024 года

    22 декабря на «Кинг Пауэр Стэдиум» «Лестер» встретится с «Вулверхэмптоном» в рамках 17-го тура Премьер-лиги. Обе команды борются за выживание и будут стремиться прервать свои серии неудач.

    «Лестер»

    «Лестер» располагается на 17 месте с 14 очками. Команда показывает нестабильные результаты, пропуская в каждом из последних 9 матчей. Джейми Варди, лучший бомбардир команды с 6 голами, остается ключевым игроком в атаке. Несмотря на слабую оборону (13 пропущенных голов в последних 5 играх), команда регулярно забивает, что может стать преимуществом в этом матче.

    Последние матчи «Лестера»:

    • Ньюкасл 4:0 Лестер
    • Лестер 2:2 Брайтон
    • Лестер 3:1 Вест Хэм
    • Брентфорд 4:1 Лестер
    • Лестер 1:2 Челси

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» занимает 19 место с 9 очками и проигрывает в 4 последних матчах. Несмотря на это, команда активно играет в атаке, забивая 8 голов в последних 5 играх. Матеус Кунья, забивший 8 голов в сезоне, является основным оружием команды. Оборона остается ахиллесовой пятой команды, с 13 пропущенными мячами за последние 5 встреч.

    Последние матчи «Вулверхэмптона»:

    • Вулверхэмптон 1:2 Ипсвич
    • Вест Хэм 2:1 Вулверхэмптон
    • Эвертон 4:0 Вулверхэмптон
    • Вулверхэмптон 2:4 Борнмут
    • Фулхэм 1:4 Вулверхэмптон

    Личные встречи

    В последних 5 очных встречах «Лестер» одержал 3 победы, включая домашние матчи, где команда традиционно сильнее. Однако «Вулверхэмптон» часто забивает в матчах против «Лестера», что делает предстоящую встречу непредсказуемой.

    Статистика

    «Лестер»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 13

    «Вулверхэмптон»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 13

    Прогноз на матч «Лестер» – «Вулверхэмптон»

    Обе команды испытывают трудности в обороне, что увеличивает вероятность результативного матча. У «Лестера» есть преимущество домашнего поля, а их атака во главе с Варди может оказаться решающей. «Вулверхэмптон» имеет потенциал для забитого мяча, но нестабильная оборона снижает их шансы на победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
    • Победа «Лестера» – коэффициент 2.40

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Лестера» за коэффициент 9.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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