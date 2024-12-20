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    • Прогноз на точный счет матча «Штутгарт» – «Санкт-Паули», Бундеслига, 21 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Штутгарт» – «Санкт-Паули», Бундеслига, 21 декабря 2024 года

    21 декабря на МХП-Арене «Штутгарт» примет «Санкт-Паули» в рамках 15-го тура Бундеслиги. Хозяева поля находятся в отличной форме и продолжают борьбу за место в еврокубках, в то время как гости пытаются выбраться из зоны вылета.

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» демонстрирует хорошую игру в последних матчах. Команда занимает шестое место с 23 очками и имеет серию из четырех матчей без поражений. Эрмедин Демирович, забивший 9 голов, является ключевым игроком атаки. В последних пяти матчах команда забила 16 голов, показывая высокий уровень реализации моментов. Однако оборона пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

    Последние матчи Штутгарта:

    • Хайденхайм 1:3 Штутгарт
    • Штутгарт 5:1 Янг Бойз (Лига чемпионов)
    • Штутгарт 3:2 Унион Берлин
    • Ян Регенсбург 0:3 Штутгарт (Кубок)
    • Вердер 2:2 Штутгарт

    «Санкт-Паули»

    «Санкт-Паули» находится в кризисе, занимая 15-е место с 11 очками. Команда не может найти стабильность и часто допускает ошибки в обороне, пропуская в среднем 1.60 гола за матч. Морган Гилавоги, лучший бомбардир команды с 3 голами, не показывает выдающихся результатов.

    Последние матчи Санкт-Паули:

    • Санкт-Паули 0:2 Вердер
    • Байер 2:1 Санкт-Паули
    • Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль
    • Боруссия М 2:0 Санкт-Паули
    • Айнтрахт Б 1:1 Санкт-Паули (товарищеский матч)

    Личные встречи

    «Штутгарт» имеет явное преимущество в очных встречах, не проигрывая в последних десяти матчах против «Санкт-Паули». Хозяева регулярно забивают в этих играх, что делает их фаворитом в предстоящем поединке.

    Последние встречи:

    • Санкт-Паули 1:1 Штутгарт (2020)
    • Штутгарт 2:1 Санкт-Паули (2019)
    • Санкт-Паули 0:1 Штутгарт (2017)
    • Штутгарт 2:1 Санкт-Паули (2016)

    Статистика

    «Штутгарт»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.20, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 16
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    «Санкт-Паули»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    Прогноз на матч «Штутгарт» – «Санкт-Паули»

    С учетом текущей формы команд и статистики очных встреч, «Штутгарт» является явным фаворитом. Хозяева демонстрируют уверенную атаку, тогда как оборона «Санкт-Паули» не справляется с высоким темпом игры соперников. Вероятно, матч пройдет под контролем «Штутгарта», и гости вряд ли смогут претендовать на очки.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Штутгарта» – коэффициент 1.50
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • «Штутгарт» забьет в каждом тайме – коэффициент 2.10

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Штутгарта» за коэффициент 10.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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