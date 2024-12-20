21 декабря на МХП-Арене «Штутгарт» примет «Санкт-Паули» в рамках 15-го тура Бундеслиги. Хозяева поля находятся в отличной форме и продолжают борьбу за место в еврокубках, в то время как гости пытаются выбраться из зоны вылета.

«Штутгарт»

«Штутгарт» демонстрирует хорошую игру в последних матчах. Команда занимает шестое место с 23 очками и имеет серию из четырех матчей без поражений. Эрмедин Демирович, забивший 9 голов, является ключевым игроком атаки. В последних пяти матчах команда забила 16 голов, показывая высокий уровень реализации моментов. Однако оборона пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Последние матчи Штутгарта:

Хайденхайм 1:3 Штутгарт

Штутгарт 5:1 Янг Бойз (Лига чемпионов)

Штутгарт 3:2 Унион Берлин

Ян Регенсбург 0:3 Штутгарт (Кубок)

Вердер 2:2 Штутгарт

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» находится в кризисе, занимая 15-е место с 11 очками. Команда не может найти стабильность и часто допускает ошибки в обороне, пропуская в среднем 1.60 гола за матч. Морган Гилавоги, лучший бомбардир команды с 3 голами, не показывает выдающихся результатов.

Последние матчи Санкт-Паули:

Санкт-Паули 0:2 Вердер

Байер 2:1 Санкт-Паули

Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль

Боруссия М 2:0 Санкт-Паули

Айнтрахт Б 1:1 Санкт-Паули (товарищеский матч)

Личные встречи

«Штутгарт» имеет явное преимущество в очных встречах, не проигрывая в последних десяти матчах против «Санкт-Паули». Хозяева регулярно забивают в этих играх, что делает их фаворитом в предстоящем поединке.

Последние встречи:

Санкт-Паули 1:1 Штутгарт (2020)

Штутгарт 2:1 Санкт-Паули (2019)

Санкт-Паули 0:1 Штутгарт (2017)

Штутгарт 2:1 Санкт-Паули (2016)

Статистика

«Штутгарт»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.20, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 16

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

«Санкт-Паули»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Санкт-Паули»

С учетом текущей формы команд и статистики очных встреч, «Штутгарт» является явным фаворитом. Хозяева демонстрируют уверенную атаку, тогда как оборона «Санкт-Паули» не справляется с высоким темпом игры соперников. Вероятно, матч пройдет под контролем «Штутгарта», и гости вряд ли смогут претендовать на очки.

Рекомендации для ставок:

Победа «Штутгарта» – коэффициент 1.50

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

«Штутгарт» забьет в каждом тайме – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Штутгарта» за коэффициент 10.00.

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