21 декабря на МХП-Арене «Штутгарт» примет «Санкт-Паули» в рамках 15-го тура Бундеслиги. Хозяева поля находятся в отличной форме и продолжают борьбу за место в еврокубках, в то время как гости пытаются выбраться из зоны вылета.
«Штутгарт»
«Штутгарт» демонстрирует хорошую игру в последних матчах. Команда занимает шестое место с 23 очками и имеет серию из четырех матчей без поражений. Эрмедин Демирович, забивший 9 голов, является ключевым игроком атаки. В последних пяти матчах команда забила 16 голов, показывая высокий уровень реализации моментов. Однако оборона пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
Последние матчи Штутгарта:
- Хайденхайм 1:3 Штутгарт
- Штутгарт 5:1 Янг Бойз (Лига чемпионов)
- Штутгарт 3:2 Унион Берлин
- Ян Регенсбург 0:3 Штутгарт (Кубок)
- Вердер 2:2 Штутгарт
«Санкт-Паули»
«Санкт-Паули» находится в кризисе, занимая 15-е место с 11 очками. Команда не может найти стабильность и часто допускает ошибки в обороне, пропуская в среднем 1.60 гола за матч. Морган Гилавоги, лучший бомбардир команды с 3 голами, не показывает выдающихся результатов.
Последние матчи Санкт-Паули:
- Санкт-Паули 0:2 Вердер
- Байер 2:1 Санкт-Паули
- Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль
- Боруссия М 2:0 Санкт-Паули
- Айнтрахт Б 1:1 Санкт-Паули (товарищеский матч)
Личные встречи
«Штутгарт» имеет явное преимущество в очных встречах, не проигрывая в последних десяти матчах против «Санкт-Паули». Хозяева регулярно забивают в этих играх, что делает их фаворитом в предстоящем поединке.
Последние встречи:
- Санкт-Паули 1:1 Штутгарт (2020)
- Штутгарт 2:1 Санкт-Паули (2019)
- Санкт-Паули 0:1 Штутгарт (2017)
- Штутгарт 2:1 Санкт-Паули (2016)
Статистика
«Штутгарт»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.20, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 16
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
«Санкт-Паули»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
Прогноз на матч «Штутгарт» – «Санкт-Паули»
С учетом текущей формы команд и статистики очных встреч, «Штутгарт» является явным фаворитом. Хозяева демонстрируют уверенную атаку, тогда как оборона «Санкт-Паули» не справляется с высоким темпом игры соперников. Вероятно, матч пройдет под контролем «Штутгарта», и гости вряд ли смогут претендовать на очки.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Штутгарта» – коэффициент 1.50
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
- «Штутгарт» забьет в каждом тайме – коэффициент 2.10
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Штутгарта» за коэффициент 10.00.
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