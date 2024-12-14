15 декабря на стадионе «Мендисорроса» состоится матч 17-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Алавес» и «Атлетик». «Алавес» продолжает бороться за выживание в элите испанского футбола, в то время как «Атлетик» стремится улучшить свою позицию в борьбе за место в Лиге чемпионов.

«Алавес»

Команда из Витории находится на 16-й строчке с 15 очками после 16 туров. В последние недели «Алавес» не может одержать победу в Ла Лиге, не выигрывая в 4 последних матчах. В атаке «Алавес» стабильно забивает – в последних 5 играх команда отличалась 6 раз, но в обороне дела обстоят хуже: пропустили 10 голов. Лучший бомбардир команды, Кике Гарсия, забил 7 голов в 16 матчах, но этого явно недостаточно для стабильных результатов. Ситуация усложняется тем, что команда часто допускает ошибки в защите и теряет очки в играх с равными по силе соперниками.

Последние матчи «Алавес»:

Осасуна 2:2 Алавес

Депортива Минера 2:2 Алавес (Кубок) – серия пенальти 4:2

Алавес 1:1 Леганес

Алавес 1:3 Атлетик

Вильярреал 3:0 Алавес

«Атлетик»

«Атлетик» набрал отличную форму и идет на 4-м месте с 32 очками после 17 туров. Команда уверенно набирает очки и демонстрирует качественную игру, одержав 4 победы в последних 4 матчах Ла Лиги. В атаке «Атлетик» забивает стабильно – 11 голов в последних 5 играх, и с этим не может не радовать лучший бомбардир команды Иньяки Уильямс (8 голов в 22 матчах). В обороне команда также выглядит уверенно, пропустив всего 2 гола в последних 5 играх. Такой баланс между атакой и обороной делает «Атлетик» одним из сильнейших коллективов в Ла Лиге.

Последние матчи «Атлетик»:

Атлетик 2:0 Вильярреал

Атлетик 2:1 Реал Мадрид

Райо Вальекано 1:2 Атлетик

Атлетик 3:0 Эльфсборг (Лига Европы)

Атлетик 2:0 Вильярреал

Личные встречи

В последних очных встречах «Атлетик» одержал уверенные победы, победив в 3 последних матчах против «Алавеса». Однако стоит отметить, что «Алавес» стабильно добивается хороших результатов на своем стадионе: в 7 из последних 9 встреч против «Атлетика» дома команда не проигрывала. Тем не менее, «Атлетик» обладает хорошей формой и, скорее всего, не позволит «Алавесу» создать серьезную угрозу для своих ворот.

Последние личные встречи:

16.03.2024: Атлетик 2:0 Алавес

22.09.2023: Алавес 0:2 Атлетик

09.01.2022: Алавес 0:0 Атлетик

01.10.2021: Атлетик 1:0 Алавес

10.04.2021: Атлетик 0:0 Алавес

Статистика

«Алавес»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

«Атлетик»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Прогноз на матч «Алавес» – «Атлетик»

«Атлетик» находится в отличной форме и будет фаворитом этого поединка. Команда из Бильбао стабильно забивает и очень надежно действует в обороне, что позволяет надеяться на победу в данном матче. «Алавес» по-прежнему имеет проблемы с обороной, и хотя на своем поле команда может рассчитывать на некоторое сопротивление, «Атлетик» должен взять три очка. Возможно, «Алавес» забьет гол, но вряд ли сможет остановить более сильного соперника.

Рекомендации для ставок:

Победа «Атлетик» – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Оба забьют – Нет – коэффициент 2.20

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:2 в пользу «Атлетика» за коэффициент 8.00.

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