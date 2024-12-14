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    • Прогноз на точный счет матча «Алавес» – «Атлетик», Ла Лига, 15 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Алавес» – «Атлетик», Ла Лига, 15 декабря 2024 года

    15 декабря на стадионе «Мендисорроса» состоится матч 17-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Алавес» и «Атлетик». «Алавес» продолжает бороться за выживание в элите испанского футбола, в то время как «Атлетик» стремится улучшить свою позицию в борьбе за место в Лиге чемпионов.

    «Алавес»

    Команда из Витории находится на 16-й строчке с 15 очками после 16 туров. В последние недели «Алавес» не может одержать победу в Ла Лиге, не выигрывая в 4 последних матчах. В атаке «Алавес» стабильно забивает – в последних 5 играх команда отличалась 6 раз, но в обороне дела обстоят хуже: пропустили 10 голов. Лучший бомбардир команды, Кике Гарсия, забил 7 голов в 16 матчах, но этого явно недостаточно для стабильных результатов. Ситуация усложняется тем, что команда часто допускает ошибки в защите и теряет очки в играх с равными по силе соперниками.

    Последние матчи «Алавес»:

    • Осасуна 2:2 Алавес
    • Депортива Минера 2:2 Алавес (Кубок) – серия пенальти 4:2
    • Алавес 1:1 Леганес
    • Алавес 1:3 Атлетик
    • Вильярреал 3:0 Алавес

    «Атлетик»

    «Атлетик» набрал отличную форму и идет на 4-м месте с 32 очками после 17 туров. Команда уверенно набирает очки и демонстрирует качественную игру, одержав 4 победы в последних 4 матчах Ла Лиги. В атаке «Атлетик» забивает стабильно – 11 голов в последних 5 играх, и с этим не может не радовать лучший бомбардир команды Иньяки Уильямс (8 голов в 22 матчах). В обороне команда также выглядит уверенно, пропустив всего 2 гола в последних 5 играх. Такой баланс между атакой и обороной делает «Атлетик» одним из сильнейших коллективов в Ла Лиге.

    Последние матчи «Атлетик»:

    • Атлетик 2:0 Вильярреал
    • Атлетик 2:1 Реал Мадрид
    • Райо Вальекано 1:2 Атлетик
    • Атлетик 3:0 Эльфсборг (Лига Европы)
    • Атлетик 2:0 Вильярреал

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Атлетик» одержал уверенные победы, победив в 3 последних матчах против «Алавеса». Однако стоит отметить, что «Алавес» стабильно добивается хороших результатов на своем стадионе: в 7 из последних 9 встреч против «Атлетика» дома команда не проигрывала. Тем не менее, «Атлетик» обладает хорошей формой и, скорее всего, не позволит «Алавесу» создать серьезную угрозу для своих ворот.

    Последние личные встречи:

    • 16.03.2024: Атлетик 2:0 Алавес
    • 22.09.2023: Алавес 0:2 Атлетик
    • 09.01.2022: Алавес 0:0 Атлетик
    • 01.10.2021: Атлетик 1:0 Алавес
    • 10.04.2021: Атлетик 0:0 Алавес

    Статистика

    «Алавес»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

    «Атлетик»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

    Прогноз на матч «Алавес» – «Атлетик»

    «Атлетик» находится в отличной форме и будет фаворитом этого поединка. Команда из Бильбао стабильно забивает и очень надежно действует в обороне, что позволяет надеяться на победу в данном матче. «Алавес» по-прежнему имеет проблемы с обороной, и хотя на своем поле команда может рассчитывать на некоторое сопротивление, «Атлетик» должен взять три очка. Возможно, «Алавес» забьет гол, но вряд ли сможет остановить более сильного соперника.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Атлетик» – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Оба забьют – Нет – коэффициент 2.20

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Атлетика» за коэффициент 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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