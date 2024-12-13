14 декабря на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине «Унион» встретится с «Бохумом» в рамках 14-го тура Бундеслиги. Обе команды имеют трудности с результатами в этом сезоне, но «Унион» все же выглядит фаворитом на фоне слабой формы «Бохума».

«Унион»

«Унион» занимает 12-е место с 16 очками после 13 туров. Последние игры показали нестабильность команды – они проиграли 3 из последних 5 матчей. Несмотря на это, «Унион» продолжает забивать, хотя защита оставляет желать лучшего. Лучший бомбардир команды Бенедикт Холлербах с 2 голами в 15 матчах пока не может раскрыть свой потенциал. В последних 5 матчах «Унион» забил 3 гола, но пропустил 9, что демонстрирует проблемы в обороне.

Последние матчи «Унион»:

Штутгарт 3:2 «Унион»

«Унион» 1:2 Байер

Вольфсбург 1:0 «Унион»

«Унион» 0:0 Фрайбург

Бавария 3:0 «Унион»

«Бохум»

«Бохум» продолжает находиться в зоне вылета, занимая 18-е место с 2 очками. Команда провела 13 туров, но так и не смогла взять победу, выиграв только 1 матч. Проблемы в атаке и обороне очевидны. В последних 5 играх «Бохум» забил лишь 3 гола, пропустив 10. Лучший бомбардир Филипп Хофманн с 3 голами также не в состоянии решить все проблемы команды. Тем не менее, «Бохум» забивает в последних матчах, но не может удержать победы.

Последние матчи «Бохум»:

«Бохум» 0:1 Вердер

Аугсбург 1:0 «Бохум»

Штутгарт 2:0 «Бохум»

«Бохум» 2:0 Ден Босх (товарищеский)

Байер 1:1 «Бохум»

Личные встречи

В последних личных встречах «Унион» доминирует над «Бохумом», выиграв 3 из 5 матчей. Особенно заметно, что на домашнем стадионе «Унион» стабильно одерживает победы, и «Бохум» имеет трудности с играми на выезде против этого соперника.

Последние встречи:

«Унион» 3:0 «Бохум» (декабрь 2023)

«Бохум» 3:0 «Унион» (апрель 2023)

«Унион» 3:2 «Бохум» (май 2022)

Статистика

«Унион»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

«Бохум»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Прогноз на матч «Унион» – «Бохум»

«Унион» является фаворитом этого матча, особенно с учетом проблем «Бохума» в атаке и обороне. Несмотря на не самую уверенную форму «Униона», команда должна справиться с аутсайдером и добыть важную победу. «Бохум» имеет серьезные проблемы на выезде, и маловероятно, что они смогут оказать значительное сопротивление.

Рекомендации для ставок:

Победа «Унион» – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Оба забьют – Нет – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:0 в пользу «Унион» за коэффициент 6.00.

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