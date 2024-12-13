14 декабря на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине «Унион» встретится с «Бохумом» в рамках 14-го тура Бундеслиги. Обе команды имеют трудности с результатами в этом сезоне, но «Унион» все же выглядит фаворитом на фоне слабой формы «Бохума».
«Унион»
«Унион» занимает 12-е место с 16 очками после 13 туров. Последние игры показали нестабильность команды – они проиграли 3 из последних 5 матчей. Несмотря на это, «Унион» продолжает забивать, хотя защита оставляет желать лучшего. Лучший бомбардир команды Бенедикт Холлербах с 2 голами в 15 матчах пока не может раскрыть свой потенциал. В последних 5 матчах «Унион» забил 3 гола, но пропустил 9, что демонстрирует проблемы в обороне.
Последние матчи «Унион»:
- Штутгарт 3:2 «Унион»
- «Унион» 1:2 Байер
- Вольфсбург 1:0 «Унион»
- «Унион» 0:0 Фрайбург
- Бавария 3:0 «Унион»
«Бохум»
«Бохум» продолжает находиться в зоне вылета, занимая 18-е место с 2 очками. Команда провела 13 туров, но так и не смогла взять победу, выиграв только 1 матч. Проблемы в атаке и обороне очевидны. В последних 5 играх «Бохум» забил лишь 3 гола, пропустив 10. Лучший бомбардир Филипп Хофманн с 3 голами также не в состоянии решить все проблемы команды. Тем не менее, «Бохум» забивает в последних матчах, но не может удержать победы.
Последние матчи «Бохум»:
- «Бохум» 0:1 Вердер
- Аугсбург 1:0 «Бохум»
- Штутгарт 2:0 «Бохум»
- «Бохум» 2:0 Ден Босх (товарищеский)
- Байер 1:1 «Бохум»
Личные встречи
В последних личных встречах «Унион» доминирует над «Бохумом», выиграв 3 из 5 матчей. Особенно заметно, что на домашнем стадионе «Унион» стабильно одерживает победы, и «Бохум» имеет трудности с играми на выезде против этого соперника.
Последние встречи:
- «Унион» 3:0 «Бохум» (декабрь 2023)
- «Бохум» 3:0 «Унион» (апрель 2023)
- «Унион» 3:2 «Бохум» (май 2022)
Статистика
«Унион»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
«Бохум»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
Прогноз на матч «Унион» – «Бохум»
«Унион» является фаворитом этого матча, особенно с учетом проблем «Бохума» в атаке и обороне. Несмотря на не самую уверенную форму «Униона», команда должна справиться с аутсайдером и добыть важную победу. «Бохум» имеет серьезные проблемы на выезде, и маловероятно, что они смогут оказать значительное сопротивление.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Унион» – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Оба забьют – Нет – коэффициент 1.80
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:0 в пользу «Унион» за коэффициент 6.00.
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