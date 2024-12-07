8 декабря на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне «Фулхэм» примет «Арсенал» в матче 15-го тура Премьер-лиги Англии. Оба клуба подходят к матчу в хорошей форме, но «Арсенал» значительно превосходит «Фулхэм» по составу и результатам. Однако у «Фулхэма» есть шанс побороться на своем поле, где они традиционно показывают сильные результаты.

«Фулхэм»

«Фулхэм» находится на 6-м месте в турнирной таблице с 22 очками после 14 туров. Несмотря на некоторые колебания в игре, команда продолжает забивать в каждом матче, но и пропускает достаточно много. В последних 5 играх «Фулхэм» забил 9 голов, но также пропустил 7. Лидер атаки, Алекс Ивоби, с 5 голами, продолжает вносить важный вклад в атакующий потенциал команды. «Фулхэм» не проигрывает в 5 из последних 7 матчей, однако оборона остается проблемной.

Последние матчи «Фулхэм»:

Фулхэм 3:1 Брайтон

Тоттенхэм 1:1 Фулхэм

Фулхэм 1:4 Вулверхэмптон

Кристал Пэлас 0:2 Фулхэм

Фулхэм 2:1 Брентфорд

«Арсенал»

«Арсенал» занимает 3-е место с 28 очками после 14 туров. Команда продолжает показывать впечатляющие результаты и нацелена на чемпионство в этом сезоне. В последних 5 играх «Арсенал» забил 16 голов, а пропустил 4, что свидетельствует о сбалансированности игры. Лидер команды, Кай Хавертц, с 9 голами, продолжает свою результативную серию. В последних 3 матчах «Арсенал» одержал уверенные победы, и в этом матче они будут фаворитами.

Последние матчи «Арсенал»:

Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед

Вест Хэм 2:5 Арсенал

Спортинг 1:5 Арсенал (Лига чемпионов)

Арсенал 3:0 Ноттингем Форест

Челси 1:1 Арсенал

Личные встречи

История личных встреч также говорит в пользу «Арсенала», который не проигрывает в 11 из последних 13 матчей против «Фулхэма». В последние годы «Арсенал» регулярно побеждает своего соперника, особенно в домашних матчах. Однако «Фулхэм» может рассчитывать на свою форму на домашнем стадионе, где они демонстрируют хорошую результативность.

Последние встречи:

Фулхэм 2:1 Арсенал (31.12.2023)

Арсенал 2:2 Фулхэм (26.08.2023)

Фулхэм 0:3 Арсенал (12.03.2023)

Арсенал 2:1 Фулхэм (27.08.2022)

Фулхэм 1:5 Арсенал (07.10.2018)

Статистика команд

«Фулхэм»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

«Арсенал»

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.20, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 16

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Побеждает в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Арсенал»

«Арсенал» является фаворитом этой встречи. С учетом более сильного состава и отличной формы в атаке, они должны победить. «Фулхэм», несмотря на неплохие результаты на своем стадионе, вряд ли сможет удержать оборону против мощного нападения «Арсенала». Прогнозируется победа «Арсенала», при этом «Фулхэм» может забить один гол, так как у команды есть атака, способная создавать моменты.

Рекомендации для ставок:

Победа «Арсенала» – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

Рекомендация: 1:3 в пользу «Арсенала» – коэффициент 9.50.

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