Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Фулхэм» – «Арсенал», Премьер-лига Англии, 8 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Фулхэм» – «Арсенал», Премьер-лига Англии, 8 декабря 2024 года

    8 декабря на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне «Фулхэм» примет «Арсенал» в матче 15-го тура Премьер-лиги Англии. Оба клуба подходят к матчу в хорошей форме, но «Арсенал» значительно превосходит «Фулхэм» по составу и результатам. Однако у «Фулхэма» есть шанс побороться на своем поле, где они традиционно показывают сильные результаты.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» находится на 6-м месте в турнирной таблице с 22 очками после 14 туров. Несмотря на некоторые колебания в игре, команда продолжает забивать в каждом матче, но и пропускает достаточно много. В последних 5 играх «Фулхэм» забил 9 голов, но также пропустил 7. Лидер атаки, Алекс Ивоби, с 5 голами, продолжает вносить важный вклад в атакующий потенциал команды. «Фулхэм» не проигрывает в 5 из последних 7 матчей, однако оборона остается проблемной.

    Последние матчи «Фулхэм»:

    • Фулхэм 3:1 Брайтон
    • Тоттенхэм 1:1 Фулхэм
    • Фулхэм 1:4 Вулверхэмптон
    • Кристал Пэлас 0:2 Фулхэм
    • Фулхэм 2:1 Брентфорд

    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает 3-е место с 28 очками после 14 туров. Команда продолжает показывать впечатляющие результаты и нацелена на чемпионство в этом сезоне. В последних 5 играх «Арсенал» забил 16 голов, а пропустил 4, что свидетельствует о сбалансированности игры. Лидер команды, Кай Хавертц, с 9 голами, продолжает свою результативную серию. В последних 3 матчах «Арсенал» одержал уверенные победы, и в этом матче они будут фаворитами.

    Последние матчи «Арсенал»:

    • Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед
    • Вест Хэм 2:5 Арсенал
    • Спортинг 1:5 Арсенал (Лига чемпионов)
    • Арсенал 3:0 Ноттингем Форест
    • Челси 1:1 Арсенал

    Личные встречи

    История личных встреч также говорит в пользу «Арсенала», который не проигрывает в 11 из последних 13 матчей против «Фулхэма». В последние годы «Арсенал» регулярно побеждает своего соперника, особенно в домашних матчах. Однако «Фулхэм» может рассчитывать на свою форму на домашнем стадионе, где они демонстрируют хорошую результативность.

    Последние встречи:

    • Фулхэм 2:1 Арсенал (31.12.2023)
    • Арсенал 2:2 Фулхэм (26.08.2023)
    • Фулхэм 0:3 Арсенал (12.03.2023)
    • Арсенал 2:1 Фулхэм (27.08.2022)
    • Фулхэм 1:5 Арсенал (07.10.2018)

    Статистика команд

    «Фулхэм»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

    «Арсенал»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.20, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 16
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Побеждает в 4 последних матчах

    Прогноз на матч «Фулхэм» – «Арсенал»

    «Арсенал» является фаворитом этой встречи. С учетом более сильного состава и отличной формы в атаке, они должны победить. «Фулхэм», несмотря на неплохие результаты на своем стадионе, вряд ли сможет удержать оборону против мощного нападения «Арсенала». Прогнозируется победа «Арсенала», при этом «Фулхэм» может забить один гол, так как у команды есть атака, способная создавать моменты.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Арсенала» – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

    Рекомендация: 1:3 в пользу «Арсенала» – коэффициент 9.50.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Новости по теме
    АПЛ. «Арсенал» потерял очки с «Фулхэмом» (1:1)
    «Фулхэм» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2024 10:30
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 