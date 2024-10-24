25 октября 2024 года на «Арене Коринтианс» состоится полуфинальный матч Копа Судамерикана между «Коринтиансом» и «Расингом Авельянеда». Встреча обещает быть напряженной, так как обе команды стремятся к выходу в финал.
«Коринтианс»
«Коринтианс» уверенно выступает на домашнем стадионе, не проигрывая в 15 последних матчах. В последних пяти играх команда забивает и пропускает в среднем по 1.60 гола за матч, что говорит о стабильной, но не безупречной игре в обороне. Важным моментом является их домашняя непобедимая серия, что делает «Коринтианс» фаворитом в этом противостоянии.
Последние матчи «Коринтианса»:
- «Коринтианс» 0:0 «Фламенго» (Кубок Бразилии)
- «Коринтианс» 5:2 «Атлетико Паранаэнсе»
- «Коринтианс» 2:2 «Интернасьонал»
- «Фламенго» 1:0 «Коринтианс» (Кубок Бразилии)
- «Сан-Паулу» 3:1 «Коринтианс»
«Расинг Авельянеда»
«Расинг Авельянеда» сталкивается с трудностями в гостевых матчах, проиграв четыре последних игры в рамках турнира «Копа Судамерикана». Команда демонстрирует хорошую результативность, забивая в среднем 1.80 гола за игру в последних пяти встречах, но также страдает от слабой обороны, пропуская в среднем 1.60 гола за матч. Гостевая форма оставляет желать лучшего, что ставит под сомнение их шансы на успех в этой встрече.
Последние матчи «Расинг Авельянеда»:
- «Расинг Авельянеда» 4:3 «Дефенса и Хустисия»
- «Велес Сарсфилд» 1:0 «Расинг Авельянеда»
- «Расинг Авельянеда» 1:1 «Платенсе»
- «Расинг Авельянеда» 4:1 «Атлетико Паранаэнсе» (Копа Судамерикана)
- «Тальерес» 2:0 «Расинг Авельянеда»
Личные встречи
Команды встречались несколько раз в рамках Копа Судамерикана, и их противостояния часто завершались ничейным результатом. Последние четыре встречи завершились ничьими, что подчеркивает упорство и равенство сил. Однако «Коринтианс» имеет преимущество в серии пенальти и дома выступает более уверенно, что может сыграть решающую роль.
Последние встречи:
- «Расинг Авельянеда» 1:1 «Коринтианс» (28.02.2019)
- «Коринтианс» 1:1 «Расинг Авельянеда» (15.02.2019)
- «Расинг Авельянеда» 0:0 «Коринтианс» (21.09.2017)
- «Коринтианс» 1:1 «Расинг Авельянеда» (14.09.2017)
Статистика
«Коринтианс»
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах
«Расинг Авельянеда»
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Коринтианс» – «Расинг Авельянеда»
С учетом текущей формы команд, «Коринтианс» выглядит более уверенно, особенно на своем стадионе, где они не проигрывают уже 15 матчей. Учитывая нестабильные результаты «Расинга» в гостях и их проблемы в обороне, «Коринтианс» имеет хорошие шансы на победу. Ожидается, что матч будет напряженным, и хозяева смогут воспользоваться своими моментами.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Коринтианса» – коэффициент 1.90
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Оба не забьют – коэффициент 2.05
Рекомендация: Победа «Коринтианса» за коэффициент 1.90.
Прогноз на точный счет
С учетом статистики и формы команд, наиболее вероятным исходом является победа «Коринтианса» с минимальным счетом.
Рекомендация: 1:0 в пользу «Коринтианса» за коэффициент 6.50.