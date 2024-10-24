25 октября 2024 года на «Арене Коринтианс» состоится полуфинальный матч Копа Судамерикана между «Коринтиансом» и «Расингом Авельянеда». Встреча обещает быть напряженной, так как обе команды стремятся к выходу в финал.

«Коринтианс» уверенно выступает на домашнем стадионе, не проигрывая в 15 последних матчах. В последних пяти играх команда забивает и пропускает в среднем по 1.60 гола за матч, что говорит о стабильной, но не безупречной игре в обороне. Важным моментом является их домашняя непобедимая серия, что делает «Коринтианс» фаворитом в этом противостоянии.

Последние матчи «Коринтианса»:

«Расинг Авельянеда»

«Расинг Авельянеда» сталкивается с трудностями в гостевых матчах, проиграв четыре последних игры в рамках турнира «Копа Судамерикана». Команда демонстрирует хорошую результативность, забивая в среднем 1.80 гола за игру в последних пяти встречах, но также страдает от слабой обороны, пропуская в среднем 1.60 гола за матч. Гостевая форма оставляет желать лучшего, что ставит под сомнение их шансы на успех в этой встрече.

Последние матчи «Расинг Авельянеда»:

Личные встречи

Команды встречались несколько раз в рамках Копа Судамерикана, и их противостояния часто завершались ничейным результатом. Последние четыре встречи завершились ничьими, что подчеркивает упорство и равенство сил. Однако «Коринтианс» имеет преимущество в серии пенальти и дома выступает более уверенно, что может сыграть решающую роль.

Последние встречи:

«Расинг Авельянеда» 1:1 «Коринтианс» (28.02.2019)

«Коринтианс» 1:1 «Расинг Авельянеда» (15.02.2019)

«Расинг Авельянеда» 0:0 «Коринтианс» (21.09.2017)

«Коринтианс» 1:1 «Расинг Авельянеда» (14.09.2017)

Статистика

«Коринтианс»

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

«Расинг Авельянеда»

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Коринтианс» – «Расинг Авельянеда»

С учетом текущей формы команд, «Коринтианс» выглядит более уверенно, особенно на своем стадионе, где они не проигрывают уже 15 матчей. Учитывая нестабильные результаты «Расинга» в гостях и их проблемы в обороне, «Коринтианс» имеет хорошие шансы на победу. Ожидается, что матч будет напряженным, и хозяева смогут воспользоваться своими моментами.

Рекомендации для ставок:

Победа «Коринтианса» – коэффициент 1.90

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Оба не забьют – коэффициент 2.05

Рекомендация: Победа «Коринтианса» за коэффициент 1.90.

Прогноз на точный счет

С учетом статистики и формы команд, наиболее вероятным исходом является победа «Коринтианса» с минимальным счетом.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Коринтианса» за коэффициент 6.50.