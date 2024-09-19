Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»

Завершились заключительные четыре матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Барселона», проведя почти всю игру вдесятером, уступила «Монако» – 1:2. Александр Головин вышел на замену сразу после перерыва.

«Арсенал» и «Аталанта» сыграли вничью со счетом 0:0. Итальянцы не реализовали пенальти.

«Атлетико» дома вырвал победу над «Лейпцигом» – 2:1. Второй мяч хозяева поля забили на 90-й минуте.

«Брест» оказался сильнее «Штурма» – 2:1. Российский вратарь Даниил Худяков весь матч провел в запасе.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур

Монако (Франция) – Барселона (Испания) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Аклиуш, 17; 1:1 – Ямаль, 28; 2:1 – Иленихена, 71.

Удаление: нет – Гарсия, 11.

Аталанта (Италия) – Арсенал (Англия) – 0:0

Нереализованный пенальти: Ретеги, 51 – нет.

Атлетико (Испания) – РБ Лейпциг (Германия) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Шешко, 4; 1:1 – Гризманн, 28; 2:1 – Хименес, 90.

Брест (Франция) – Штурм (Австрия) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Маньетти, 23; 1:1 – Фернандес (в свои ворота), 45+1; 2:1 – Сима, 56.

Удаление: нет – Лавале, 89.

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