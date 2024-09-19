Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»

Завершились заключительные четыре матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
«Барселона», проведя почти всю игру вдесятером, уступила «Монако» – 1:2. Александр Головин вышел на замену сразу после перерыва.
«Арсенал» и «Аталанта» сыграли вничью со счетом 0:0. Итальянцы не реализовали пенальти.
«Атлетико» дома вырвал победу над «Лейпцигом» – 2:1. Второй мяч хозяева поля забили на 90-й минуте.
«Брест» оказался сильнее «Штурма» – 2:1. Российский вратарь Даниил Худяков весь матч провел в запасе.
Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
Монако (Франция) – Барселона (Испания) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Аклиуш, 17; 1:1 – Ямаль, 28; 2:1 – Иленихена, 71.
Удаление: нет – Гарсия, 11.
Аталанта (Италия) – Арсенал (Англия) – 0:0
Нереализованный пенальти: Ретеги, 51 – нет.
Атлетико (Испания) – РБ Лейпциг (Германия) – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Шешко, 4; 1:1 – Гризманн, 28; 2:1 – Хименес, 90.
Брест (Франция) – Штурм (Австрия) – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Маньетти, 23; 1:1 – Фернандес (в свои ворота), 45+1; 2:1 – Сима, 56.
Удаление: нет – Лавале, 89.