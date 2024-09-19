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    • Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»

    Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»

    Завершились заключительные четыре матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    «Барселона», проведя почти всю игру вдесятером, уступила «Монако» – 1:2. Александр Головин вышел на замену сразу после перерыва.

    «Арсенал» и «Аталанта» сыграли вничью со счетом 0:0. Итальянцы не реализовали пенальти.

    «Атлетико» дома вырвал победу над «Лейпцигом» – 2:1. Второй мяч хозяева поля забили на 90-й минуте.

    «Брест» оказался сильнее «Штурма» – 2:1. Российский вратарь Даниил Худяков весь матч провел в запасе.

    Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур

    Монако (Франция) – Барселона (Испания) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Аклиуш, 17; 1:1 – Ямаль, 28; 2:1 – Иленихена, 71.

    Удаление: нет – Гарсия, 11.

    Аталанта (Италия) – Арсенал (Англия) – 0:0

    Нереализованный пенальти: Ретеги, 51 – нет.

    Атлетико (Испания) – РБ Лейпциг (Германия) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Шешко, 4; 1:1 – Гризманн, 28; 2:1 – Хименес, 90.

    Брест (Франция) – Штурм (Австрия) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Маньетти, 23; 1:1 – Фернандес (в свои ворота), 45+1; 2:1 – Сима, 56.

    Удаление: нет – Лавале, 89.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.09.2024 23:58
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    Комментарии (3)
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    JIEGEHDA
    1726781611
    Дохлый матч Арсенал Аталанта. Интересный матч Атлетико Лейпциг И слабый матч от Барсы. Отвратительная игра Пе.дри. слабая от Тер Штегена.и удаление. И огромное количество травм в клубе . Ожидал большего . Монако и Атлетико с победой . Заслужили .
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    Skull_Boy
    1726802368
    Этот Эрик уже 2й матч подряд подставляет Барсу
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    Fialet
    1726817306
    Чего то мне стало неинтересно это смотреть.
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