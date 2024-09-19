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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аталанта - Арсенал
Аталанта - Арсенал: обзор матча 19 сентября 2024
Аталанта
19.09.2024, четверг, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Арсенал
Замена
Л. Самарджич
️️️️
А. Лукман
89'
Замена
М. Пашалич
️️️️
М. Руджери
89'
73'
Замена
Р. Калафьори
️️️️
Х. Тимбер
73'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Б. Сака
Замена
Р. Белланова
️️️️
Д. Дзаппакоста
70'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
М. Ретеги
70'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Ш. Де Кетеларе
60'
58'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Жезус
58'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Т. Парти
Пенальти не реализован!
М. Ретеги
51'
Желтая карточка
Эдерсон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К)
ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
(К)
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
8
Марио Пашалич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
Арсенал
55
Джек Портер
ВР
33
Нето
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
30
Джими Говер
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
23
Колашинац
19
Джимсити
4
Хин
13
Руджери
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
11
Лукман
4-1-1-2-2
1
Райя
6
Габриэль
2
Салиба
4
Уайт
12
Тимбер
41
Райс
18
Парти
7
Сака
7
Мартинелли
29
Хаверц
9
Жезус
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
11
Лукман
10
Самарджич
10
Самарджич
11
Лукман
32
Ретеги
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
32
Ретеги
13
Руджери
8
Пашалич
8
Пашалич
13
Руджери
17
Де Кетеларе
7
Куадрадо
7
Куадрадо
17
Де Кетеларе
12
Тимбер
33
Калафьори
33
Калафьори
12
Тимбер
18
Парти
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
18
Парти
9
Жезус
19
Троссард
19
Троссард
9
Жезус
7
Сака
19
Стерлинг
19
Стерлинг
7
Сака
Остались в запасе
Аталанта
Арсенал
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
55
Джек Портер
ВР
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
30
Джими Говер
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
55
Джек Портер
ВР
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
30
Джими Говер
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Аталанта - Арсенал
1
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
11
Офсайды
0
3
Количество передач
497
433
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.12
0.79
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Атлети Адзурри
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