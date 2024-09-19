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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монако - Барселона
Монако - Барселона: обзор матча 19 сентября 2024
Монако
19.09.2024, четверг, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 1
Завершен
Барселона
17'
М. Аклиуш
71'
Д. Иленихена
28'
Л. Ямаль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Барселона
Желтая карточка
Д. Закария
90'
+2
Замена
К. Мависса Элеби
️️️️
Вандерсон
88'
88'
Замена
А. Фати
️️️️
А. Бальде
85'
Желтая карточка
М. Касадо
85'
Желтая карточка
А. Бальде
83'
Замена
П. Торре
️️️️
Педри
80'
Замена
С. Домингес
️️️️
Р. Левандовски
80'
Замена
Ж. Мартин
️️️️
Л. Ямаль
79'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
П. Кубарси
75'
Желтая карточка
И. Мартинес
ГОЛ! 2:1!
Д. Иленихена
Пас отдал
Вандерсон
71'
Замена
К. Энрике
️️️️
Т. Минамино
69'
Замена
Ф. Балогун
️️️️
Э. Бен-Сегир
69'
Замена
Д. Иленихена
️️️️
Б. Эмболо
59'
Замена
А. Головин
️️️️
Л. Камара
46'
Желтая карточка
Л. Камара
37'
Желтая карточка
Э. Бен-Сегир
29'
28'
ГОЛ! 1:1!
Л. Ямаль
Пас отдал
М. Касадо
ГОЛ! 1:0!
М. Аклиуш
17'
11'
Красная карточка
Э. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Монако
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Кайо Энрике
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Джордж Иленихена
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
2
Guillermo Fernández
ЦП
20
Пабло Торре
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
77
Тони Фернандес
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Кен
2
Вандерсон
6
Керер
22
Салису
90
Синго
6
Закария
8
Камара
18
Минамино
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
7
Эмболо
3-3-1-2-1
1
тер Стеген
5
Кубарси
26
Мартинес
24
Гарсия
23
Кунде
6
Касадо
3
Бальде
8
Педри
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Левандовски
18
Минамино
12
Энрике
12
Энрике
18
Минамино
2
Вандерсон
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
2
Вандерсон
8
Камара
10
Головин
10
Головин
8
Камара
7
Эмболо
9
Иленихена
9
Иленихена
7
Эмболо
29
Бен-Сегир
9
Балогун
9
Балогун
29
Бен-Сегир
10
Ямаль
18
Мартин
18
Мартин
10
Ямаль
9
Левандовски
36
Домингес
36
Домингес
9
Левандовски
8
Педри
20
Торре
20
Торре
8
Педри
3
Бальде
31
Фати
31
Фати
3
Бальде
5
Кубарси
9
Торрес
9
Торрес
5
Кубарси
Остались в запасе
Монако
Барселона
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
77
Тони Фернандес
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
77
Тони Фернандес
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Монако - Барселона
3
1
3
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
10
0
Нарушения
16
14
Офсайды
6
2
Количество передач
431
339
Сейвы
0
6
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.21
0.36
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Okko
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