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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - РБ Лейпциг
Атлетико - РБ Лейпциг: обзор матча 19 сентября 2024
Атлетико
19.09.2024, четверг, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
28'
А. Гризманн
90'
Х. Хименес
4'
Б. Шешко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - РБ Лейпциг
90'
+4
Желтая карточка
Л. Опенда
Замена
А. Витсель
️️️️
А. Гризманн
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Х. Хименес
Пас отдал
А. Гризманн
90'
83'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Х. Симонс
69'
Замена
Л. Гертрейда
️️️️
Б. Хенрикс
69'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Б. Шешко
Замена
Н. Молина
️️️️
А. Корреа
66'
64'
Желтая карточка
Б. Хенрикс
Замена
С. Лино
️️️️
Р. Рикельме
63'
Замена
К. Галлахер
️️️️
Р. Де Пауль
63'
Замена
А. Серлот
️️️️
Х. Альварес
63'
Желтая карточка
Х. Хименес
60'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
60'
60'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
А. Вермерен
49'
Желтая карточка
К. Баумгартнер
46'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
А. Нуса
39'
Желтая карточка
К. Люкеба
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
Пас отдал
М. Льоренте
28'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
10'
4'
ГОЛ! 0:1!
Б. Шешко
Пас отдал
Л. Опенда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
(К)
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
17
Рейнилду
20
Хименес
24
Ле Норман
14
Льоренте
7
Де Пауль
6
Коке
10
Корреа
17
Рикельме
7
Гризманн
19
Альварес
4-1-1-2-2
25
Гулачи
23
Хенрикс
4
Орбан
23
Люкеба
22
Раум
48
Вермерен
21
Айдара
7
Симонс
7
Нуса
30
Шешко
17
Опенда
10
Корреа
20
Молина
20
Молина
10
Корреа
7
Гризманн
28
Витсель
28
Витсель
7
Гризманн
7
Де Пауль
8
Галлахер
8
Галлахер
7
Де Пауль
17
Рикельме
16
Лино
16
Лино
17
Рикельме
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
23
Хенрикс
2
Гертрейда
2
Гертрейда
23
Хенрикс
48
Вермерен
13
Зайвальд
13
Зайвальд
48
Вермерен
7
Симонс
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Симонс
7
Нуса
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
7
Нуса
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
Остались в запасе
Атлетико
РБ Лейпциг
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Атлетико - РБ Лейпциг
3
4
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
13
13
Офсайды
3
1
Количество передач
555
522
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.49
0.68
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
- : -
02.12.2026
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
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2 : 3
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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