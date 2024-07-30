«Интер» отдаст в аренду «Марселю» обладателя Кубка Америки-2024

«Интер» в ближайшее время заключит новый контракт с 19-летним атакующим хавбеком Валентином Карбони. Соглашение игрока с миланцами будет рассчитано до 2029 года, он будет зарабатывать 1 миллион евро в год, сообщает fcinternews.it со ссылкой на Corriere dello Sport.

После этого «Интер» отдаст Карбони в аренду «Марселю» с опцией выкупа за 35-36 миллионов евро. При этом у «нерадзурри» будет право обратного выкупа полузащитника.