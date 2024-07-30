«Интер» отдаст в аренду «Марселю» обладателя Кубка Америки-2024

«Интер» в ближайшее время заключит новый контракт с 19-летним атакующим хавбеком Валентином Карбони. Соглашение игрока с миланцами будет рассчитано до 2029 года, он будет зарабатывать 1 миллион евро в год, сообщает fcinternews.it со ссылкой на Corriere dello Sport.
После этого «Интер» отдаст Карбони в аренду «Марселю» с опцией выкупа за 35-36 миллионов евро. При этом у «нерадзурри» будет право обратного выкупа полузащитника.
- В прошлом сезоне Карбони выступал за «Монцу», провел 32 матча, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
- Он стал победителем Кубка Америки-2024 в составе сборной Аргентины. На турнире Карбони провел 1 матч.
Источник: fcinternews.it