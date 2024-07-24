Тренер Аргентины Маскерано жестко раскритиковал организацию Олимпиады в Париже

Наставник олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано поделился мыслями по поводу организации турнира в Париже.
«Нам сказали, что счет 2:2 окончательный. Ни мы, ни Марокко не хотели продолжать играть. Мы участвуем в Олимпийских играх, а не в районном соревновании. Так не должно быть», – заявил Маскерано.
- Аргентина потерпела поражение 1-м туре группового раунда Олимпиады, уступив Марокко (1:2).
- Концовка поединка получилась скандальной. Южноамериканцы смогли вырвать ничью на 16-й добавленной минуте.
- Мяч аргентинцев разозлил марокканских фанатов, которые начали беспорядки. Игра была приостановлена на 2 часа. Позже судьи отменили гол Аргентинцы, усмотрев офсайд.
- Команды доиграли поединок. Марокко удержало победный счет.
Источник: TyC Sports