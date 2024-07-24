Тренер Аргентины Маскерано жестко раскритиковал организацию Олимпиады в Париже

Наставник олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано поделился мыслями по поводу организации турнира в Париже.

«Нам сказали, что счет 2:2 окончательный. Ни мы, ни Марокко не хотели продолжать играть. Мы участвуем в Олимпийских играх, а не в районном соревновании. Так не должно быть», – заявил Маскерано.