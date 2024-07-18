«Барса» представила форму на новый сезон

«Барселона» показала домашнюю форму на сезон-2024/25. Комплект выполнен в традиционных сине-гранатовых цветах.

Технический спонсор клуба – компания Nike.

«В честь 125-летнего юбилея дизайн футболки «Барселоны» в сезоне-2024/25 вдохновлен наследием, историей и истоками клуба. При использовании сине-гранатовых цветов в качестве основных был создан особый, неповторимый и символичный дизайн, который отражает самобытность команды на протяжении всей ее истории», – говорится в сообщении «Барсы».