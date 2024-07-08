«Боруссия Д» заплатила 22,5 миллиона за футболиста, родившегося в Узбекистане

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе центрального защитника «Штутгарта» Вальдемара Антона.

Сумма трансфера составила – 22,5 миллиона евро. Контракт с новичком подписан до 30 июня 2028 года.

27-летний русскоязычный немец, родившийся в Узбекистане, выбрал 3-й игровой номер.

Антон провел в «Штутгарте» 4 сезона.

Его статистика: 141 матч, 4 гола, 8 ассистов.

В активе Вальдемара 4 игры за сборную Германии.

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