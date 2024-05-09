«Бенфика» попадет в лиговый этап ЛЧ-2024/25 в случае победы «Байера» в Лиге Европы

Судьба одной прямой путевки в лиговый этап Лиги чемпионов-2024/25 может остаться неопределенной до проведения финала Лиги Европы 22 мая в Дублине и завершения чемпионата Италии 26 мая.

По регламенту одно место на этой стадии ЛЧ достается действующему победителю ЛЕ в том случае, если он не смог пройти отбор через национальный чемпионат. В случае же, если он это сделал, то это место получает сильнейшая команда в клубном рейтинге УЕФА за последние 5 лет, прошедшая отбор в квалификацию ЛЧ через национальный чемпионат, но не получившая прямой путевки в лиговый этап.

Один из полуфиналистов Лиги Европы «Байер» гарантированно попал в данную стадию следующей ЛЧ благодаря выступлению в чемпионате Германии. Соответственно, в случае его победы в текущем розыгрыше ЛЕ, одна путевка будет распределена по клубному рейтингу УЕФА.

Уже известно, что в таком случае ее получит «Бенфика», прошедшая отбор в квалификацию ЛЧ благодаря 2-му месту в чемпионате Португалии. Команды, которые находятся выше нее в рейтинге, либо уже квалифицировались напрямую в лиговый этап ЛЧ, либо еще могут это сделать, либо потеряли все шансы на это. Но у них нет возможности попасть именно в квалификацию ЛЧ, а следовательно и побороться за эту путевку.

У «Марселя» уже нет шансов попасть в Лигу чемпионов через чемпионат Франции. В случае победы в Лиге Европы французский клуб завоюет место в ЛЧ для себя.

Для варианта с победой в Лиге Европы «Аталанты» или «Ромы» расклад остается более запутанным. Оба клуба продолжают борьбу за прямую путевку в лиговый этап Лиги чемпионов в национальном чемпионате и пока неясно, какую именно квоту они реализуют. Согласно таблице коэффициентов Италия имеет право на 4 клуба на этой стадии ЛЧ. Однако страна также выиграла еще одно место за счет нового правила, по которому по одной дополнительной путевке в лиговый этап получают две лучшие страны по рейтингу за последний сезон.

В случае, если команда из Бергамо или Рима выиграет Лигу Европы и при этом финиширует в топ-4 в чемпионате Италии, то, как и в случае с «Байером», дополнительное место в ЛЧ достанется «Бенфике». Однако возможен и другой вариант развития событий. Если «Аталанта» или «Рома» финиширует 5-й в Серии A и при этом выиграет Лигу Европу, то реализует квоту, которая полагается победителю ЛЕ, а клубный рейтинг УЕФА не будет использоваться. В этом случае дополнительное место в ЛЧ, выигранное Италией, останется у страны. Оно достанется 6-й команде Серии A.

Математические шансы оказаться на этой позиции в данный момент есть у всех клубов, которые идут в чемпионате Италии на местах с 3-го по 9-е. При этом заключительный тур Серии A пройдет 26 мая – уже после финала Лиги Европы.

Возможен и вариант, при котором «Аталанта» или «Рома» выиграет ЛЕ и займет в чемпионате позицию, начиная с 6-й и ниже. В таком случае эта команда выиграет место в ЛЧ для себя и также в лиговый этап Лиги чемпионов выйдут топ-5 клубов Серии A.