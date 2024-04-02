«Аякс» отстранил гендиректора, вступившего в должность в марте

«Аякс» объявил об отстранении Алекса Круса с поста генерального директора клуба.

Такое решение принято в связи с подозрениями, что менеджер участвовал в инсайдерской торговле. Он купил 17 тысяч акций «Аякса» за неделю до назначения на должность.

Крус приступил к исполнению обязанностей только 15 марта и проработал менее трех недель.

«Мы глубоко встревожены тем, что это произошло в «Аяксе», поскольку это наносит серьезный ущерб клубу и всем, кто им дорожит.

Действия Алекса Круса не соответствуют тому, что представляет собой «Аякс». Выбор времени для покупки акций указывает на инсайдерскую торговлю.

Компания, котирующаяся на бирже, не может мириться с таким нарушением закона, особенно если в нем замешан генеральный директор.

Таким образом, после тщательного рассмотрения наблюдательный совет пришел к выводу, что нахождение Круса на посту генерального директора неприемлемо», – говорится в заявлении «Аякса».