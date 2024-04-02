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    • «Аякс» отстранил гендиректора, вступившего в должность в марте

    «Аякс» отстранил гендиректора, вступившего в должность в марте

    «Аякс» объявил об отстранении Алекса Круса с поста генерального директора клуба.

    Такое решение принято в связи с подозрениями, что менеджер участвовал в инсайдерской торговле. Он купил 17 тысяч акций «Аякса» за неделю до назначения на должность.

    Крус приступил к исполнению обязанностей только 15 марта и проработал менее трех недель.

    «Мы глубоко встревожены тем, что это произошло в «Аяксе», поскольку это наносит серьезный ущерб клубу и всем, кто им дорожит.

    Действия Алекса Круса не соответствуют тому, что представляет собой «Аякс». Выбор времени для покупки акций указывает на инсайдерскую торговлю.

    Компания, котирующаяся на бирже, не может мириться с таким нарушением закона, особенно если в нем замешан генеральный директор.

    Таким образом, после тщательного рассмотрения наблюдательный совет пришел к выводу, что нахождение Круса на посту генерального директора неприемлемо», – говорится в заявлении «Аякса».

    • Сам Крус заявил, что купил акции, так как верит в клуб.
    • Он обжалует решение наблюдательного совета «Аякса», обратившись в Управление по финансовым рынкам Нидерландов (AFM).

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    Источник: ESPN

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    02.04.2024 14:42
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