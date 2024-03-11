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    • «Аль-Наср» – «Аль-Айн»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК, 11 марта

    «Аль-Наср» – «Аль-Айн»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК, 11 марта

    В понедельник, 11 марта, «Аль-Наср» дома сыграет с «Аль-Айном». Игра пройдет в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов АФК и начнется в 22:00 по московскому времени. Отметим, первая игра четвертьфинала закончилась победой «Аль-Айна» со счетом 1:0.

    «Аль-Наср»

    Команда Луиша Каштру в последних пяти матчах выиграла только две встречи, еще в одном поединке команда сыграла вничью и потерпела два поражения. Забил «Аль-Наср» 10 голов и пропустил 10 голов.

    Отметим, «Аль-Наср» отдыхал четыре дня – 97 часов.

    «Аль-Айн»

    «Аль-Айн» в последних пяти матчах выиграл все пять матчей. Команда забила девять голов и пропустила шесть мячей. Отметим, «Аль-Айн» отдыхал 99 часов – 4.1 день с последнего матча.

    Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Айн»

    История противостояния команд насчитывает три матча, в которых дважды выигрывал «Аль-Айн», а один раз победа досталась «Аль-Насру». Команда Луиша Каштру выглядит фаворитом, несмотря на историю личных встреч, а также текущую игровую форму. Победа «Аль-Насра» – 1.37, ТБ 2.5 – 1.57.

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    Источник: «Бомбардир»

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