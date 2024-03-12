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    • Роналду забил 750-й гол в клубном футболе и одержал 800-ю победу

    Роналду забил 750-й гол в клубном футболе и одержал 800-ю победу

    Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 750-й гол на клубном уровне в ответном матче 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов против «Аль-Айна» (4:3). 39-летний португалец реализовал 11-метровый на 118-й минуте встречи.

    Первый матч со счетом 1:0 выиграл эмиратский клуб, так что команды по завершении встречи участвовали в серии пенальти. Ее со счетом 3:1 выиграл «Аль-Айн», выбив команду Роналду из розыгрыша турнира.

    С учетом сборной Португалии на счету игрока стало 878 голов.

    Несмотря на поражение по сумме двух встреч, команда Роналду выиграла матч по итогам основного и дополнительного времени. Эта победа стала 800-й за карьеру для Криштиану на взрослом уровне.

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    Источник: страница MessivsRonaldo.app в соцсети X

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    Сегодня, 08:08
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1710222504
    Впечатляет!
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    JI e x a
    1710228359
    Интересно, станет первым тысячником или нет? Всё-таки 40 лет уже, как ни крути
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