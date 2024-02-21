Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Фейха», 1/8 Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля 2024, в 21:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Аль-Наср»: Аль-Наджар, Ляпорт, Аль-Амри, Бехич, аль-Ганам, Аль-Хайбари, Брозович, Яхья, Аль-Наджеи, Талиска, Роналду.

Главный тренер: Луиш Каштру

«Аль-Фейха»: Стойкович, Аль-Рашиди, аль-Шувайш, Аль Хайбари, Кааби, ас-Сафари, аль-Бакави, аль-Харти, Мадаш, Сакала, Нвакаеме.

Главный тренер: Вук Рашович

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Фейха»