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    • «Аль-Наср» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2024

    «Аль-Наср» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Фейха», 1/8 Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля 2024, в 21:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Аль-Наср»: Аль-Наджар, Ляпорт, Аль-Амри, Бехич, аль-Ганам, Аль-Хайбари, Брозович, Яхья, Аль-Наджеи, Талиска, Роналду.

    Главный тренер: Луиш Каштру

    «Аль-Фейха»: Стойкович, Аль-Рашиди, аль-Шувайш, Аль Хайбари, Кааби, ас-Сафари, аль-Бакави, аль-Харти, Мадаш, Сакала, Нвакаеме.

    Главный тренер: Вук Рашович

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Фейха»

    «Аль-Наср» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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