Лига Европы. «Шахтер» спас ничью в матче с «Марселем», «Фейеноорд» упустил победу над «Ромой» и другие результаты

Завершились четыре матча 1/16 финала Лиги Европы.

«Шахтер» едва не уступил «Марселю» – уйти от поражения удалось благодаря голу на 93-й минуте.

«Фейеноорд» и «Рома» не выявили победителя в Роттердаме – ничья 1:1.

«Спортинг» и «Галатасарай» обыграли «Янг Бойз» и пражскую «Спарту» соответственно.

Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала

Шахтер (Украина) – Марсель (Франция) – 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Обамеянг, 64; 1:1 – Матвиенко, 68; 1:2 – Ндиайе, 90; 2:2 – Эгиналдо, 90+3.

Фейеноорд (Нидерланды) – Рома (Италия) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Пайшао, 45+1; 1:1 – Лукаку, 67.

Янг Бойз (Швейцария) – Спортинг (Португалия) – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Аменда (в свои ворота), 31; 0:2 – Дьекереш (с пенальти), 41; 1:2 – Угринич, 42; 1:3 – Инасиу, 48.

Удаление: Камара, 89 – нет.

Галатасарай (Турция) – Спарта (Чехия) – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Демирбай, 19; 1:1 – Пресиадо, 47; 2:1 – Крейчи (в свои ворота), 61; 2:2 – Кухта, 65; 3:2 – Икарди, 90+1.

Удаление: Нельссон, 62 – нет.

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