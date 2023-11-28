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Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря, 15:19
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Селтик
2 : 1
13.12.2023
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Фейеноорд
3 : 1
07.12.2023
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 2
03.12.2023
ПСВ
Лига чемпионов, 5 тур
Фейеноорд
1 : 3
28.11.2023
Атлетико
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2 : 0
17.12.2023
Рома
Лига Европы, 6 тур
Рома
3 : 0
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1 : 1
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Рома
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1 : 1
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Рома

Фейеноорд - Рома - 15 февраля 2024

Фейеноорд
15.02.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
- : -
Не начался
Рома
Матч
Личные встречи
Статистика матча Фейеноорд - Рома
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Лига Европы, первый матч
Фейеноорд
- : -
15.02.2024
Рома
Лига Европы, первый матч
Янг Бойз
- : -
15.02.2024
Спортинг
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Галатасарай
- : -
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Спарта
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Шахтер
- : -
15.02.2024
Марсель
Лига Европы, первый матч
Милан
- : -
15.02.2024
Ренн
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Фейеноорд
- : -
15.02.2024
Рома
Лига Европы, первый матч
Янг Бойз
- : -
15.02.2024
Спортинг
Лига Европы, первый матч
Галатасарай
- : -
15.02.2024
Спарта
Лига Европы, первый матч
Шахтер
- : -
15.02.2024
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