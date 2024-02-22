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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Фейеноорд
Рома - Фейеноорд: обзор матча 22 февраля 2024
Рома
22.02.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Фейеноорд
15'
Л. Пеллегрини
5'
С. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Фейеноорд
ГОЛ!
Н. Залевски
4:2
ГОЛ!
К. Хартман
3:2
ГОЛ!
У. Ауа
3:1
Пенальти не реализован!
А. Джаханбакш
ГОЛ!
Б. Кристанте
2:1
Пенальти не реализован!
Д. Ганцко
Пенальти не реализован!
Р. Лукаку
ГОЛ!
А. Уэда
1:1
ГОЛ!
Л. Паредес
1:0
120'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
М. Виффер
107'
Желтая карточка
М. Виффер
Замена
Анхелиньо
️️️️
Л. Спинаццола
106'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
103'
Замена
Т. Бальданци
️️️️
П. Дибала
102'
Замена
Н. Залевски
️️️️
С. Эль-Шаарави
91'
90'
Желтая карточка
К. Тимбер
Замена
Э. Н'Дика
️️️️
Д. Льоренте
85'
78'
Замена
А. Уэда
️️️️
С. Хименес
Замена
У. Ауа
️️️️
Л. Пеллегрини
71'
71'
Замена
Я. Минте
️️️️
Б. Ньивкоп
Замена
З. Челик
️️️️
Р. Карсдорп
67'
66'
Желтая карточка
Д. Ганцко
59'
Замена
Р. Зерруки
️️️️
К. Стенгс
59'
Замена
Л. Иванушец
️️️️
И. Пайшао
27'
Желтая карточка
Л. Гертрейда
Желтая карточка
Л. Паредес
26'
Желтая карточка
Л. Спинаццола
17'
ГОЛ! 1:1!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
15'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Хименес
Пас отдал
Б. Ньивкоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К)
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
(К)
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
67
Жоау Кошта
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Фейеноорд
1
Микки ван Сас
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
44
Лео Сауэр
ЛВ
6
Рамир Зерруки
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
17
Лука Иванушец
АП
11
Янкуба Минте
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Свилар
37
Спинаццола
23
Манчини
3
Льоренте
2
Карсдорп
5
Паредес
4
Кристанте
8
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
9
Лукаку
21
Дибала
4-3-2-1
1
Велленройтер
2
Гертрейда
3
Белен
17
Ганцко
3
Хартман
2
Ньивкоп
27
Виффер
23
Тимбер
14
Стенгс
14
Пайшао
29
Хименес
37
Спинаццола
17
Анхелиньо
17
Анхелиньо
37
Спинаццола
8
Эль-Шаарави
59
Залевски
59
Залевски
8
Эль-Шаарави
3
Льоренте
26
Н'Дика
26
Н'Дика
3
Льоренте
2
Карсдорп
2
Челик
2
Челик
2
Карсдорп
7
Пеллегрини
10
Ауа
10
Ауа
7
Пеллегрини
21
Дибала
8
Бальданци
8
Бальданци
21
Дибала
14
Стенгс
6
Зерруки
6
Зерруки
14
Стенгс
14
Пайшао
17
Иванушец
17
Иванушец
14
Пайшао
2
Ньивкоп
11
Минте
11
Минте
2
Ньивкоп
27
Виффер
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
27
Виффер
29
Хименес
18
Уэда
18
Уэда
29
Хименес
Остались в запасе
Рома
Фейеноорд
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
1
Микки ван Сас
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
44
Лео Сауэр
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Остались в запасе
1
Микки ван Сас
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
44
Лео Сауэр
ЛВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Рома - Фейеноорд
3
4
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
18
Офсайды
6
2
Количество передач
669
487
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.49
0.71
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Олимпико
Новости команд
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