Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фейеноорд - Рома
Фейеноорд - Рома: обзор матча 15 февраля 2024
Фейеноорд
15.02.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Рома
45+1'
И. Пайшао
67'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Рома
87'
Замена
Т. Бальданци
️️️️
П. Дибала
87'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Э. Бове
86'
Желтая карточка
Э. Бове
81'
Замена
З. Челик
️️️️
Р. Карсдорп
Замена
А. Миламбо
️️️️
И. Пайшао
78'
Замена
Л. Иванушец
️️️️
К. Стенгс
70'
Желтая карточка
К. Стенгс
69'
67'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Л. Спинаццола
63'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Н. Залевски
Замена
О. Лингр
️️️️
Я. Минте
63'
Замена
С. Хименес
️️️️
А. Уэда
63'
46'
Желтая карточка
Д. Льоренте
ГОЛ! 1:0!
И. Пайшао
Пас отдал
К. Хартман
45'
+1
Желтая карточка
Я. Минте
35'
Желтая карточка
Т. Белен
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
17
Давид Ганцко
(К)
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Рома
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К)
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Фейеноорд
1
Микки ван Сас
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
44
Лео Сауэр
ЛВ
26
Гивайро Рид
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
17
Антони Миламбо
АП
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
67
Жоау Кошта
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
3-3-3-1
1
Велленройтер
3
Хартман
17
Ганцко
3
Белен
2
Ньивкоп
6
Зерруки
27
Виффер
14
Пайшао
11
Минте
14
Стенгс
18
Уэда
3-3-1-1-2
99
Свилар
59
Залевски
3
Льоренте
23
Манчини
2
Карсдорп
5
Паредес
37
Спинаццола
8
Бове
7
Пеллегрини
21
Дибала
9
Лукаку
11
Минте
32
Лингр
32
Лингр
11
Минте
14
Стенгс
17
Иванушец
17
Иванушец
14
Стенгс
14
Пайшао
17
Миламбо
17
Миламбо
14
Пайшао
18
Уэда
29
Хименес
29
Хименес
18
Уэда
2
Карсдорп
2
Челик
2
Челик
2
Карсдорп
8
Бове
4
Кристанте
4
Кристанте
8
Бове
21
Дибала
8
Бальданци
8
Бальданци
21
Дибала
59
Залевски
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
59
Залевски
Остались в запасе
Фейеноорд
Рома
1
Микки ван Сас
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
26
Гивайро Рид
ЦП
44
Лео Сауэр
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
23
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
1
Микки ван Сас
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
26
Гивайро Рид
ЦП
44
Лео Сауэр
ЛВ
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Фейеноорд - Рома
3
2
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
11
Офсайды
0
2
Количество передач
514
448
Сейвы
4
5
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.12
0.72
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
Де Кейп
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Фейеноорд
Рома
Серия А: шансы «Ромы» и «Монцы» на победу в матче 13-го тура
10:06
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
26 ноября
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
26 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Серия А: шансы «Ромы» и «Монцы» на победу в матче 13-го тура
10:06
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
26 ноября
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
26 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+