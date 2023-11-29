Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Ванда выложила фото с синяком под глазом
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
«Зенит», «Локомотив» и ЦСКА заинтересовались защитником сборной Турции
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Ванда выложила фото с синяком под глазом
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
«Зенит», «Локомотив» и ЦСКА заинтересовались защитником сборной Турции
Лига чемпионов. «МЮ» проиграл «Баварии» (0:1) и вылетел, «Копенгаген» победил «Галатасарай» (1:0) и вышел в 1/8 финала
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
В «Арисе» рассказали, были ли у Кокорина проблемы с въездом в Чехию
Определен лучший игрок недели в Лиге Европы
Кокорин забивает в каждом втором матче в еврокубках