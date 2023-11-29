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0
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0
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13 декабря, 13:30
3
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря, 15:19
0
Ванда выложила фото с синяком под глазом
17 декабря, 15:34
3
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
15 декабря, 01:11
0
«Зенит», «Локомотив» и ЦСКА заинтересовались защитником сборной Турции
13 декабря, 13:30
3
Лига чемпионов. «МЮ» проиграл «Баварии» (0:1) и вылетел, «Копенгаген» победил «Галатасарай» (1:0) и вышел в 1/8 финала
13 декабря, 00:56
5
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря, 15:19
0
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
15 декабря, 00:55
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Лига чемпионов, 5 тур
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1 : 0
12.12.2023
Галатасарай
Турция. Суперлига, 15 тур
Галатасарай
3 : 1
08.12.2023
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 14 тур
Пендикспор
0 : 2
02.12.2023
Галатасарай
Лига чемпионов, 5 тур
Галатасарай
3 : 3
29.11.2023
Манчестер Юнайтед
Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
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2 : 1
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Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Пардубице
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Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
1 : 0
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Бетис

Галатасарай - Спарта - 15 февраля 2024

Галатасарай
15.02.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
- : -
Не начался
Спарта
Матч
Статистика матча Галатасарай - Спарта
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Фейеноорд
- : -
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