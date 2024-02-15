Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Галатасарай - Спарта
Галатасарай - Спарта: обзор матча 15 февраля 2024
Галатасарай
15.02.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 2
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Спарта
19'
К. Демирбай
61'
Л. Крейчи (АГ)
90+1'
М. Икарди
47'
А. Пресиадо
65'
Я. Кухта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Спарта
ГОЛ! 3:2!
М. Икарди
Пас отдал
Б. Йилмаз
90'
+1
Замена
К. Винисиус
️️️️
Д. Мертенс
90'
+1
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Л. Торрейра
90'
+1
84'
Замена
Л. Садилек
️️️️
В. Бирманчевич
84'
Замена
В. Олатунжи
️️️️
Я. Кухта
Замена
Тете
️️️️
К. Актюркоглу
84'
Замена
В. Заа
️️️️
К. Демирбай
84'
82'
Желтая карточка
Л. Крейчи
Желтая карточка
К. Актюркоглу
82'
79'
Желтая карточка
В. Бирманчевич
74'
Замена
Т. Виснер
️️️️
А. Пресиадо
74'
Замена
М. Сольбаккен
️️️️
К. Лячи
65'
ГОЛ! 2:2!
Я. Кухта
Пас отдал
А. Пресиадо
65'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
А. Карабец
Красная карточка
В. Нельссон
62'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Л. Крейчи
Пас отдал
Д. Мертенс
61'
Замена
А. Бартакжи
️️️️
К. Айхан
55'
Желтая карточка
Б. Йилмаз
47'
47'
ГОЛ! 1:1!
А. Пресиадо
41'
Желтая карточка
К. Лячи
ГОЛ! 1:0!
К. Демирбай
Пас отдал
М. Икарди
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К)
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
11
Матей Ринеш
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
(К)
ОП
9
Адам Карабец
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
18
Хамза Акман
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
8
Эфе Акман
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Тете
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
56
Баран Демироглу
ЦФ
Спарта
19
Адам Севински
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
22
Индрит Тучи
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
3-1-2-2-2
16
Муслера
23
Айхан
6
Санчес
25
Нельссон
34
Торрейра
10
Кутлу
26
Демирбай
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
9
Икарди
10
Мертенс
3-1-3-2-1
1
Виндаль
23
Пресиадо
41
Витик
4
Серенсен
37
Крейчи
9
Карабец
20
Лячи
6
Кайринен
7
Бирманчевич
11
Ринеш
7
Кухта
23
Айхан
42
Бартакжи
42
Бартакжи
23
Айхан
34
Торрейра
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
34
Торрейра
26
Демирбай
10
Заа
10
Заа
26
Демирбай
7
Актюркоглу
11
Тете
11
Тете
7
Актюркоглу
10
Мертенс
95
Винисиус
95
Винисиус
10
Мертенс
23
Пресиадо
28
Виснер
28
Виснер
23
Пресиадо
20
Лячи
7
Сольбаккен
7
Сольбаккен
20
Лячи
7
Бирманчевич
18
Садилек
18
Садилек
7
Бирманчевич
9
Карабец
10
Гараслин
10
Гараслин
9
Карабец
7
Кухта
33
Олатунжи
33
Олатунжи
7
Кухта
Остались в запасе
Галатасарай
Спарта
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
18
Хамза Акман
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
8
Эфе Акман
ЦП
56
Баран Демироглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
19
Адам Севински
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
10
Якуб Пешек
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
22
Индрит Тучи
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
18
Хамза Акман
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
8
Эфе Акман
ЦП
56
Баран Демироглу
ЦФ
Остались в запасе
19
Адам Севински
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
10
Якуб Пешек
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
22
Индрит Тучи
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Галатасарай - Спарта
2
1
3
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
6
14
Офсайды
5
3
Количество передач
439
370
Сейвы
4
2
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.7
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Спарта
В «Галатасарае» заявили о всеобщей любви к Батракову
15:33
«Галатасарай» продаст игрока сборной Бразилии ради Кисляка
14:00
1
Батраков сходил на свадьбу к игроку «Галатасарая», которым интересуются топ-клубы РПЛ
10:11
2
Глеб охарактеризовал Батракова
08:30
Радимов: «Батракова в «Астон Виллу» точно бы не взяли»
Вчера, 23:44
1
В «Галатасарае» заявили о всеобщей любви к Батракову
15:33
«Галатасарай» продаст игрока сборной Бразилии ради Кисляка
14:00
1
Батраков сходил на свадьбу к игроку «Галатасарая», которым интересуются топ-клубы РПЛ
10:11
2
Глеб охарактеризовал Батракова
08:30
Радимов: «Батракова в «Астон Виллу» точно бы не взяли»
Вчера, 23:44
1
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
26 ноября
1
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+