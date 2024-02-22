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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Галатасарай
Спарта - Галатасарай: обзор матча 22 февраля 2024
Спарта
22.02.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
4 : 1
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Галатасарай
8'
А. Пресиадо
74'
И. Тучи
80'
Л. Гараслин
90+6'
Я. Кухта
16'
А. Бартакжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Галатасарай
90'
+8
Желтая карточка
К. Винисиус
ГОЛ! 4:1!
Я. Кухта
Пас отдал
К. Лячи
90'
+6
Замена
Л. Садилек
️️️️
Л. Гараслин
87'
Желтая карточка
А. Пресиадо
85'
83'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Л. Торрейра
ГОЛ! 3:1!
Л. Гараслин
Пас отдал
И. Тучи
80'
Желтая карточка
Я. Кухта
76'
75'
Замена
Тете
️️️️
К. Демирбай
ГОЛ! 2:1!
И. Тучи
Пас отдал
Я. Зелены
74'
Замена
Я. Зелены
️️️️
Т. Виснер
72'
68'
Красная карточка
К. Айхан
Замена
И. Тучи
️️️️
В. Олатунжи
66'
62'
Замена
В. Заа
️️️️
К. Актюркоглу
62'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Д. Мертенс
Желтая карточка
А. Серенсен
31'
24'
Желтая карточка
Б. Кутлу
22'
Желтая карточка
К. Демирбай
16'
ГОЛ! 1:1!
А. Бартакжи
Пас отдал
Д. Санчес
ГОЛ! 1:0!
А. Пресиадо
Пас отдал
К. Кайринен
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
27
Филип Панак
(К)
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К)
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Спарта
42
Войтех Ворел
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
26
Патрик Выдра
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
19
Адам Севински
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ПЗ
9
Адам Карабец
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
18
Лукаш Садилек
АП
22
Индрит Тучи
ЦФ
Галатасарай
24
Янкат Йылмаз
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
18
Хамза Акман
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
11
Тете
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
56
Баран Демироглу
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Виндаль
28
Виснер
27
Панак
4
Серенсен
41
Витик
23
Пресиадо
20
Лячи
6
Кайринен
10
Гараслин
7
Кухта
33
Олатунжи
3-1-2-2-2
16
Муслера
23
Айхан
42
Бартакжи
6
Санчес
34
Торрейра
10
Кутлу
26
Демирбай
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
10
Мертенс
9
Икарди
28
Виснер
30
Зелены
30
Зелены
28
Виснер
10
Гараслин
18
Садилек
18
Садилек
10
Гараслин
33
Олатунжи
22
Тучи
22
Тучи
33
Олатунжи
10
Мертенс
27
Оливейра
27
Оливейра
10
Мертенс
7
Актюркоглу
10
Заа
10
Заа
7
Актюркоглу
26
Демирбай
11
Тете
11
Тете
26
Демирбай
34
Торрейра
95
Винисиус
95
Винисиус
34
Торрейра
Остались в запасе
Спарта
Галатасарай
42
Войтех Ворел
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
26
Патрик Выдра
ЦЗ
19
Адам Севински
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ПЗ
9
Адам Карабец
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
Главный тренер
Вацлав Котал
24
Янкат Йылмаз
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
18
Хамза Акман
ЦП
56
Баран Демироглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
26
Патрик Выдра
ЦЗ
19
Адам Севински
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ПЗ
9
Адам Карабец
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
Остались в запасе
24
Янкат Йылмаз
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
18
Хамза Акман
ЦП
56
Баран Демироглу
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Спарта - Галатасарай
3
1
3
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
12
Офсайды
2
1
Количество передач
323
454
Сейвы
1
2
Точность передач %
72
79
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.97
1.11
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Дженерали Арена
Новости команд
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Спарта
Галатасарай
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