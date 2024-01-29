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    • Директор «Твенте» рассказал, почему клуб согласился продать «Спартаку» Угальде, несмотря на санкции

    Директор «Твенте» рассказал, почему клуб согласился продать «Спартаку» Угальде, несмотря на санкции

    Технический директор «Твенте» Арнольд Бруггинк сделал заявление о трансфере Манфреда Угальде в «Спартак».

    • Московский клуб заплатил за форварда 13+2 миллионов евро.
    • В случае выплаты бонусов сделка станет рекордной для «Твенте».
    • Угальде заключил со «Спартаком» контракт на 4,5 года и взял 9-й игровой номер.
    • В Нидерландах 21-летний костариканец провел 84 матча, забил 22 гола и сделал 13 ассистов.

    «Все очень сложно. Мы бы предпочли, чтобы Манфред ушел, скажем, летом и в клуб из более интересной лиги. Мы с ним много говорили об этом.

    Но он дал понять, что непременно хочет перейти в «Спартак». Когда клуб предлагает игроку зарплату, кратно превышающую ту, что он зарабатывает у нас, шансов не остается.

    Конечно, мы могли бы удерживать его условиями контракта, но что это даст игроку? Мы хотим, чтобы футболист действительно стремился играть за «Твенте».

    Лучше отпустить того, кто этого не хочет. К тому же, скажем честно, получена очень крупная по меркам «Твенте» сумма.

    Бизнес с Россией? Вести дела с ними, конечно, не совсем правильно, но игрок сам хотел уехать, и в таком случае приходится искать решение.

    Кроме того, «Спартак» не находится в санкционных списках, юристы разбирались, соответствует ли сделка требованиям, установленным правительством в отношении ведения бизнеса с Россией. Похоже, никаких преград в этой области нет», – сказал Бруггинк.

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    Источник: сайт «Твенте»

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    29.01.2024 23:46
    Комментарии (1)
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    fakeid
    1706562457
    кстати, по последнему пункту вопрос. спартак не находится под санкциями, зенит не находится, хотя сам бог велел из-за газпрома - а кони находятся или находились. странно всё это как-то.
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