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    • «Фулхэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2024

    «Фулхэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» – «Ливерпуль», 1/2 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Фулхэм»: Лено, Робинсон, Диоп, Адарабиойо, Кастань, Пальинья, Рид, Виллиан, Перейра, Рид, Хименес.

    Главный тренер: Марку СилвСилва

    «Ливерпуль»: Келлехер, Брэдли, ван Дейк, Куанса, Гомес, МакАллистер, Эллиотт, Гравенберх, Гакпо, Нуньес, Жота.

    Главный тренер: Юрген Клопп

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Ливерпуль»

    «Фулхэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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