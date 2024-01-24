Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» – «Ливерпуль», 1/2 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Фулхэм»: Лено, Робинсон, Диоп, Адарабиойо, Кастань, Пальинья, Рид, Виллиан, Перейра, Рид, Хименес.

Главный тренер: Марку СилвСилва

«Ливерпуль»: Келлехер, Брэдли, ван Дейк, Куанса, Гомес, МакАллистер, Эллиотт, Гравенберх, Гакпо, Нуньес, Жота.

Главный тренер: Юрген Клопп

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Ливерпуль»