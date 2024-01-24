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    • «Фулхэм» – «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 24 января

    «Фулхэм» – «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 24 января

    24 января на стадионе «Крейвен Коттедж» состоится ответный поединок 1/2 финала Кубка английской лиги. Местный «Фулхэм» будет принимать «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» сумел навязать «Ливерпулю» серьезную борьбу в первой игре на «Энфилд Роуд». Лондонцы вели 1:0, но всe же уступили фавориту – 1:2. Теперь подопечные Марку Силвы попробуют перевернуть ход противостояния на своем поле и добыть путевку на «Уэмбли».

    «Ливерпуль»

    Перед кубковым поединком «Ливерпуль» как следует размялся на «Борнмуте». Команда Юргена Клоппа разбила не самого простого оппонента со счетом 4:0. На данном этапе «Ливерпуль» справляется с потерей ключевого игрока – Мохамеда Салаха. Он уже вернулся с Кубка африканских наций, однако пропустит некоторое время из-за повреждения спины.

    Личные встречи

    Последние три очных поединка лондонцев и мерсисайдцев завершились следующим образом:

    • 10.01.2024 «Ливерпуль» – «Фулхэм» 2:1
    • 03.12.2023 «Ливерпуль» – «Фулхэм» 4:3
    • 03.05.2023 «Ливерпуль» – «Фулхэм» 1:0

    Прогноз на матч «Фулхэм» – «Ливерпуль»

    Обе команды любят и умеют атаковать. «Фулхэму» нет нужды отсиживаться в обороне, а «Ливерпуль» никогда не делал ставку на «автобус» у своих ворот. Предлагаем выбрать вариант на обмен голами (1,62).

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    «Фулхэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2024
    Источник: «Бомбардир»

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