24 января на стадионе «Крейвен Коттедж» состоится ответный поединок 1/2 финала Кубка английской лиги. Местный «Фулхэм» будет принимать «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Фулхэм»

«Фулхэм» сумел навязать «Ливерпулю» серьезную борьбу в первой игре на «Энфилд Роуд». Лондонцы вели 1:0, но всe же уступили фавориту – 1:2. Теперь подопечные Марку Силвы попробуют перевернуть ход противостояния на своем поле и добыть путевку на «Уэмбли».

«Ливерпуль»

Перед кубковым поединком «Ливерпуль» как следует размялся на «Борнмуте». Команда Юргена Клоппа разбила не самого простого оппонента со счетом 4:0. На данном этапе «Ливерпуль» справляется с потерей ключевого игрока – Мохамеда Салаха. Он уже вернулся с Кубка африканских наций, однако пропустит некоторое время из-за повреждения спины.

Личные встречи

Последние три очных поединка лондонцев и мерсисайдцев завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Ливерпуль»

Обе команды любят и умеют атаковать. «Фулхэму» нет нужды отсиживаться в обороне, а «Ливерпуль» никогда не делал ставку на «автобус» у своих ворот. Предлагаем выбрать вариант на обмен голами (1,62).