24 января на стадионе «Крейвен Коттедж» состоится ответный поединок 1/2 финала Кубка английской лиги. Местный «Фулхэм» будет принимать «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
«Фулхэм»
«Фулхэм» сумел навязать «Ливерпулю» серьезную борьбу в первой игре на «Энфилд Роуд». Лондонцы вели 1:0, но всe же уступили фавориту – 1:2. Теперь подопечные Марку Силвы попробуют перевернуть ход противостояния на своем поле и добыть путевку на «Уэмбли».
«Ливерпуль»
Перед кубковым поединком «Ливерпуль» как следует размялся на «Борнмуте». Команда Юргена Клоппа разбила не самого простого оппонента со счетом 4:0. На данном этапе «Ливерпуль» справляется с потерей ключевого игрока – Мохамеда Салаха. Он уже вернулся с Кубка африканских наций, однако пропустит некоторое время из-за повреждения спины.
Личные встречи
Последние три очных поединка лондонцев и мерсисайдцев завершились следующим образом:
- 10.01.2024 «Ливерпуль» – «Фулхэм» 2:1
- 03.12.2023 «Ливерпуль» – «Фулхэм» 4:3
- 03.05.2023 «Ливерпуль» – «Фулхэм» 1:0
Прогноз на матч «Фулхэм» – «Ливерпуль»
Обе команды любят и умеют атаковать. «Фулхэму» нет нужды отсиживаться в обороне, а «Ливерпуль» никогда не делал ставку на «автобус» у своих ворот. Предлагаем выбрать вариант на обмен голами (1,62).