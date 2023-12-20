Стали известны планы «Аталанты» на Миранчука

«Аталанта» решила не расставаться ни с одним из своих атакующих полузащитников в зимнее трансферное окно.

В клубе решили, что из-за ротации состава есть необходимость в каждом из хавбеков. Это относится и к российскому полузащитнику Алексею Миранчуку, у которого наметился прогресс в игре. Он считался одним из главных кандидатов на продажу.

К тому же в январе нападающий «Аталанты» Адемола Лукман отправится на Кубок африканских наций. Есть вероятность, что туда же поедет и другой форвард Эль Билал Туре, который восстанавливается после травмы и может вернуться в строй 6-10 января.

18 декабря Миранчук забил первый гол в сезоне в составе «Аталанты». В матче 16-го тура Серии A с «Салернитаной» он поразил ворота соперников на 89-й минуте.

Всего в этом сезоне россиянин принял участие в 11 матчах за команду из Бергамо.

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