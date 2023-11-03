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    «Аякс» победил впервые с августа

    «Аякс» выиграл у «Волендама» в перенесенном матче 3-го тура Эредивизие.

    Итоговый счет – 2:0 в пользу амстердамцев.

    «Аякс» не побеждал с 24 августа – их серия из ничьих и поражений длилась десять матчей.

    • Команду в понедельник возглавил Джон ван'т Шип.
    • Он сменил уволенного на прошлой неделе Мориса Стейна.
    • «Аякс», набрав 3 очка, покинул зону вылета Эредивизие.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2023 00:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      [email protected] 3 ноября, 01:58

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