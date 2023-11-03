«Аякс» победил впервые с августа

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Футбол Австралия 11:45
Мельбурн Сити - Сидней
Первый Тайм Мельбурн Сити Забьет Да
Кф 1,85
«Аякс» выиграл у «Волендама» в перенесенном матче 3-го тура Эредивизие.
Итоговый счет – 2:0 в пользу амстердамцев.
«Аякс» не побеждал с 24 августа – их серия из ничьих и поражений длилась десять матчей.
- Команду в понедельник возглавил Джон ван'т Шип.
- Он сменил уволенного на прошлой неделе Мориса Стейна.
- «Аякс», набрав 3 очка, покинул зону вылета Эредивизие.