«Аякс» победил впервые с августа

«Аякс» выиграл у «Волендама» в перенесенном матче 3-го тура Эредивизие.

Итоговый счет – 2:0 в пользу амстердамцев.

«Аякс» не побеждал с 24 августа – их серия из ничьих и поражений длилась десять матчей.