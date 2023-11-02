Агент Миранчука прокомментировал информацию о переходе в «Торино»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопрос об интересе «Торино» к футболисту. Сообщалось, что туринский клуб рассматривает вариант как с арендой, так и с полноценным трансфером игрока зимой.

«Мы рассматриваем многие варианты. Все события произойдут зимой», – сказал Шпинев.