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    • Агент Миранчука прокомментировал информацию о переходе в «Торино»

    Агент Миранчука прокомментировал информацию о переходе в «Торино»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопрос об интересе «Торино» к футболисту. Сообщалось, что туринский клуб рассматривает вариант как с арендой, так и с полноценным трансфером игрока зимой.

    «Мы рассматриваем многие варианты. Все события произойдут зимой», – сказал Шпинев.

    • В нынешнем сезоне футболист провел 4 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
    • В прошлом сезоне Миранчук на правах аренды сыграл за «Торино» 29 матчей в чемпионате Италии, забил четыре гола и отдал шесть передач.

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    Источник: Metaratings.ru

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    02.11.2023 19:15
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