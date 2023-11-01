Первый тренер Миранчука объяснил, почему игроку нужно покинуть «Аталанту»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рекомендует игроку покинуть Бергамо.

«Решение за Алексеем, но я думаю, что ему нужно уходить из «Аталанты». Его там не замечают, недооценивают.

Какой клуб подойдeт Леше больше всего? Тот, в котором ему гарантированно предоставят игровое время. Если в Европе такой команды не будет, то лучше вернуться в РПЛ. Но решать только ему. Насколько я знаю, обратно Лeша пока не особо рвeтся», – сказал Воронков.