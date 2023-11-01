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    • Первый тренер Миранчука объяснил, почему игроку нужно покинуть «Аталанту»

    Первый тренер Миранчука объяснил, почему игроку нужно покинуть «Аталанту»

    Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рекомендует игроку покинуть Бергамо.

    «Решение за Алексеем, но я думаю, что ему нужно уходить из «Аталанты». Его там не замечают, недооценивают.

    Какой клуб подойдeт Леше больше всего? Тот, в котором ему гарантированно предоставят игровое время. Если в Европе такой команды не будет, то лучше вернуться в РПЛ. Но решать только ему. Насколько я знаю, обратно Лeша пока не особо рвeтся», – сказал Воронков.

    • В этом сезоне Серии А у Миранчука 3 матча.
    • Контракт действует до 2025 года.
    • Арендовать Миранчука летом пытался родной «Локомотив».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.11.2023 17:50
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