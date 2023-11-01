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  • Первый тренер Миранчука объяснил, почему игроку нужно покинуть «Аталанту»

Первый тренер Миранчука объяснил, почему игроку нужно покинуть «Аталанту»

1 ноября 2023, 17:50

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рекомендует игроку покинуть Бергамо.

«Решение за Алексеем, но я думаю, что ему нужно уходить из «Аталанты». Его там не замечают, недооценивают.

Какой клуб подойдeт Леше больше всего? Тот, в котором ему гарантированно предоставят игровое время. Если в Европе такой команды не будет, то лучше вернуться в РПЛ. Но решать только ему. Насколько я знаю, обратно Лeша пока не особо рвeтся», – сказал Воронков.

  • В этом сезоне Серии А у Миранчука 3 матча.
  • Контракт действует до 2025 года.
  • Арендовать Миранчука летом пытался родной «Локомотив».

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Источник: «РБ Спорт»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Аталанта Миранчук Алексей
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