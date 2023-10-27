«Аякс» установил клубный антирекорд по числу матчей без побед подряд

Амстердамский «Аякс» неудачно выступает в первой половине нынешнего сезона. В последнем матче, состоявшемся накануне, нидерландская команда потерпела поражение от английского «Брайтона» в 3-м туре группового этапа Лиге Европы со счетом 0:2.
Для команды из Амстердама это уже девятый поединок подряд без побед, что является худшей серией в истории клуба.
- В своей группе Лиги Европы «Аякса» набрал два балла после трех туров и располагается на последнем месте в таблице.
- В следующем матче амстердамская команда на выезде сыграет против ПСВ. Встреча пройдет 29 октября.
Источник: «Евро-футбол.ру»