«Аякс» установил клубный антирекорд по числу матчей без побед подряд

Амстердамский «Аякс» неудачно выступает в первой половине нынешнего сезона. В последнем матче, состоявшемся накануне, нидерландская команда потерпела поражение от английского «Брайтона» в 3-м туре группового этапа Лиге Европы со счетом 0:2.

Для команды из Амстердама это уже девятый поединок подряд без побед, что является худшей серией в истории клуба.