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    • «Аякс» установил клубный антирекорд по числу матчей без побед подряд

    «Аякс» установил клубный антирекорд по числу матчей без побед подряд

    Амстердамский «Аякс» неудачно выступает в первой половине нынешнего сезона. В последнем матче, состоявшемся накануне, нидерландская команда потерпела поражение от английского «Брайтона» в 3-м туре группового этапа Лиге Европы со счетом 0:2.

    Для команды из Амстердама это уже девятый поединок подряд без побед, что является худшей серией в истории клуба.

    • В своей группе Лиги Европы «Аякса» набрал два балла после трех туров и располагается на последнем месте в таблице.
    • В следующем матче амстердамская команда на выезде сыграет против ПСВ. Встреча пройдет 29 октября.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    27.10.2023 09:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      7cerrt 17 часов назад

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