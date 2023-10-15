Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Первый тренер Миранчука жестко раскритиковал Гасперини

    Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о низком количестве игрового времени футболиста.

    «Локомотиву» не хватает братьев Миранчуков. Команда играет нестабильно, и если был Алексей, стало совсем бы по-другому. Он уже личность – к нему относились бы по-иному. Алексей вел бы весь корабль вперед. Его возвращение было бы ощутимо особенно в атаке. Вместе братья подвинули бы «Локомотив» к более высокому месту в таблице. Эти братья созданы друг для друга.

    У меня боль в душе: его талант недооценивают в Италии. Повлиять на Гасперини, которому под семьдесят лет, не можем – его не переделать. Надо ждать, верить, надеяться. Хотя время поджимает – Леше 28 лет исполняется. Может быть, он подумает в зимнее трансферное окно. Либо я соберусь силами и нарушу баланс этики, молчания и все-таки напишу ему, подскажу: «Послушай меня еще раз, как послушал однажды». Тогда у них все получилось», – сказал Воронков.

    • Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года за 14,5 млн евро.
    • В текущем сезоне Миранчук принял участие в трех матчах «Аталанты» во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 56 минут.

    Новости по теме
    Алексей Миранчук ответил фанату, который попросил его не переходить в «Зенит» 2
    Игрок сборной Парагвая плюнул в спину Месси 4
    Карпин назвал главный недостаток Миранчука 4
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+