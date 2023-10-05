Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Юнион СЖ», 2 тур группового этапа Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2023, в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ливерпуль»: Бекер, Куанса, Конате, Цимикас, Александер-Арнольд, Эндо, Эллиот, Гравенберх, Нуньес, Салах, Жота

Главный тренер: Юрген Клопп

«Юнион СЖ»: Морис, Макаллистер, Берджесс, Терхо, Кастро-Монтес, Матида, Амани, Пуэртас, Ванхутт, Нильссон, Амоура

Главный тренер: Александр Блессин

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ливерпуль» – «Юнион СЖ»