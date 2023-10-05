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    • «Ливерпуль» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023

    «Ливерпуль» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Юнион СЖ», 2 тур группового этапа Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2023, в 22:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Ливерпуль»: Бекер, Куанса, Конате, Цимикас, Александер-Арнольд, Эндо, Эллиот, Гравенберх, Нуньес, Салах, Жота

    Главный тренер: Юрген Клопп

    «Юнион СЖ»: Морис, Макаллистер, Берджесс, Терхо, Кастро-Монтес, Матида, Амани, Пуэртас, Ванхутт, Нильссон, Амоура

    Главный тренер: Александр Блессин

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ливерпуль» – «Юнион СЖ»

    Урал-рубин Смотреть онлайн

    Источник: Спортбокс

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    05.10.2023 20:50
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