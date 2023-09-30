Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Бавария», 6 тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября 2023, в 19:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«РБ Лейпциг»: Бласвих, Симакан, Раум, Люкиба, Хенрихс, Форсберг, Симонс, Шлагер, Кампль, Поульсен, Опенда
Главный тренер: Марко Розе
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«Бавария»: Ульрайх, Упамекано, Джэ, Дэвис, Лаймер, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мусиала, Кейн
Главный тренер: Томас Тухель
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Бавария»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч!ТВ».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс