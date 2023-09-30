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    • «РБ Лейпциг» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023

    «РБ Лейпциг» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Бавария», 6 тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября 2023, в 19:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «РБ Лейпциг»: Бласвих, Симакан, Раум, Люкиба, Хенрихс, Форсберг, Симонс, Шлагер, Кампль, Поульсен, Опенда

    Главный тренер: Марко Розе

    ___________________________________________________________________________________

    «Бавария»: Ульрайх, Упамекано, Джэ, Дэвис, Лаймер, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мусиала, Кейн

    Главный тренер: Томас Тухель

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «РБ Лейпциг»«Бавария»

    Источник: Спортбокс

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