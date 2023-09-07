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  • Модрич объяснил, почему отказался от перехода в Саудовскую Аравию

Модрич объяснил, почему отказался от перехода в Саудовскую Аравию

7 сентября 2023, 18:19
8

Полузащитник «Реала» Лука Модрич объяснил, почему не захотел переезжать в Саудовскую Аравию.

Сообщалось, что летом Модрич отказался от предложения «Аль-Ахли» в размере 80 миллионов евро в год.

– Без ложной скромности скажу, что предложения были и раньше, так как есть постоянный интерес клубов ко мне. Однако мое фундаментальное видение ситуации, начиная с 2012 года и по сегодняшний день, заключается в том, что «Реал» всегда на первом месте.

Только в том случае, если бы у «Реала» были другие планы относительно меня, я бы рассмотрел другие варианты. Мое поведение в этом смысле за последние 11 лет наглядно подтверждает это.

– В этой безумной ситуации с Саудовской Аравии сообщалось и о сумасшедших предложениях для тебя. Многие считают, что отказываться от пары сотен миллионов евро за пару сезонов в возрасте 37-38 лет – безумие.

– Я могу только повторить ответ на предыдущий вопрос. Я счастлив и доволен в «Реале», и пока это так, я не думаю о других вариантах.

И мне не нужно тешить свое эго этими историями о выгодных предложениях. Я просто хочу наслаждаться каждым моментом в футболе и «Реале», и я не устанавливаю для себя никаких ограничений.

  • 9 сентября Модричу исполнится 38 лет.
  • Хавбек в «Реале» с 2012 года.
  • За 11 сезонов он забил 37 голов и сделал 77 ассистов в 488 матчах.

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Источник: Sportske Novosti
Испания. Примера Реал Модрич Лука
Комментарии (8)
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RusUltras
1694100637
Достоин уважения. Лишь бы Реал ответил тем же, а не вышло как с Раулем
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k611
1694101739
Человек просто играет и продолжает делать это хорошо. Респект.
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Пингвины Антарктиды/Толян
1694107694
Шейхи скупают европейский футбол
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zigbert
1694160166
Настоящий патриот Реала.
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