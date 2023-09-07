Модрич объяснил, почему отказался от перехода в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Реала» Лука Модрич объяснил, почему не захотел переезжать в Саудовскую Аравию.

Сообщалось, что летом Модрич отказался от предложения «Аль-Ахли» в размере 80 миллионов евро в год.

– Без ложной скромности скажу, что предложения были и раньше, так как есть постоянный интерес клубов ко мне. Однако мое фундаментальное видение ситуации, начиная с 2012 года и по сегодняшний день, заключается в том, что «Реал» всегда на первом месте.

Только в том случае, если бы у «Реала» были другие планы относительно меня, я бы рассмотрел другие варианты. Мое поведение в этом смысле за последние 11 лет наглядно подтверждает это.

– В этой безумной ситуации с Саудовской Аравии сообщалось и о сумасшедших предложениях для тебя. Многие считают, что отказываться от пары сотен миллионов евро за пару сезонов в возрасте 37-38 лет – безумие.

– Я могу только повторить ответ на предыдущий вопрос. Я счастлив и доволен в «Реале», и пока это так, я не думаю о других вариантах.

И мне не нужно тешить свое эго этими историями о выгодных предложениях. Я просто хочу наслаждаться каждым моментом в футболе и «Реале», и я не устанавливаю для себя никаких ограничений.