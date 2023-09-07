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    • Модрич объяснил, почему отказался от перехода в Саудовскую Аравию

    Модрич объяснил, почему отказался от перехода в Саудовскую Аравию

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич объяснил, почему не захотел переезжать в Саудовскую Аравию.

    Сообщалось, что летом Модрич отказался от предложения «Аль-Ахли» в размере 80 миллионов евро в год.

    – Без ложной скромности скажу, что предложения были и раньше, так как есть постоянный интерес клубов ко мне. Однако мое фундаментальное видение ситуации, начиная с 2012 года и по сегодняшний день, заключается в том, что «Реал» всегда на первом месте.

    Только в том случае, если бы у «Реала» были другие планы относительно меня, я бы рассмотрел другие варианты. Мое поведение в этом смысле за последние 11 лет наглядно подтверждает это.

    – В этой безумной ситуации с Саудовской Аравии сообщалось и о сумасшедших предложениях для тебя. Многие считают, что отказываться от пары сотен миллионов евро за пару сезонов в возрасте 37-38 лет – безумие.

    – Я могу только повторить ответ на предыдущий вопрос. Я счастлив и доволен в «Реале», и пока это так, я не думаю о других вариантах.

    И мне не нужно тешить свое эго этими историями о выгодных предложениях. Я просто хочу наслаждаться каждым моментом в футболе и «Реале», и я не устанавливаю для себя никаких ограничений.

    • 9 сентября Модричу исполнится 38 лет.
    • Хавбек в «Реале» с 2012 года.
    • За 11 сезонов он забил 37 голов и сделал 77 ассистов в 488 матчах.

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    Источник: Sportske Novosti

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    Сегодня, 18:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1326

      k611 1 час назад

      Человек просто играет и продолжает делать это хорошо. Респект.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +130

      RusUltras 1 час назад

      Достоин уважения. Лишь бы Реал ответил тем же, а не вышло как с Раулем

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27

      ramblernasheveverything > RusUltras 58 минут назад

      Реал так не ответит, ведь Модричу 38.
      Ничего личного, только бизнес--скажут ему в Реале.

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      Рейтинг: +27

      ramblernasheveverything 1 час назад

      Многие считают, что отказываться от пары сотен миллионов евро за пару сезонов в возрасте 37-38 лет – безумие.

      0
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