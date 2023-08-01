Губерниев объяснил, зачем России нужен сильный «Спартак»

Гребец и фан Спартака, губашлёпов.... зачем его взяли футбол комментировать????
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев порадовался результатам «Спартака».
«Было бы странно, если бы «Спартак» не обыграл «Балтику». Если бы москвичи проиграли, то их можно было бы переименовывать в «Спартак‑Калининград».
Надеюсь, что «красно‑белые» продолжат конкурировать с «Зенитом» и другими лидерами чемпионата. Нашей стране нужен сильный «Спартак», потому что слабый уже всем надоел», – сказал Губерниев.
- «Спартак» – единственная команда, стартовавшая в российском сезоне с 3 побед.
- Следующий соперник москвичей – «Рубин» (5 августа).