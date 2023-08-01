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    Губерниев объяснил, зачем России нужен сильный «Спартак»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев порадовался результатам «Спартака».

    «Было бы странно, если бы «Спартак» не обыграл «Балтику». Если бы москвичи проиграли, то их можно было бы переименовывать в «Спартак‑Калининград».

    Надеюсь, что «красно‑белые» продолжат конкурировать с «Зенитом» и другими лидерами чемпионата. Нашей стране нужен сильный «Спартак», потому что слабый уже всем надоел», – сказал Губерниев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.08.2023 14:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +68613

      portero 1 августа, 18:52

      Гребец и фан Спартака, губашлёпов.... зачем его взяли футбол комментировать????

      0
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      Рейтинг: +13028

      Вомбат 1 августа, 15:38

      Причина почему росфутболу нужен сильный Спартак указана неверно. Спартак не слабый. В позапрошлом году его слабость не успела всем надоесть, тем более, что в том сезоне Спартак выиграл кубок. А в следующем сезоне снова взял медали. А в предыдущем тоже брал медали. А 6 лет назад выигрывал чемпионат России. У Спартака второй по стоимости состав после Зенита и самый сильный в РПЛ тренер. Сильный Спартак нужен стране по той же причине, по какой нужен сильный Зенит, сильный ЦСКА, сильный Краснодар и так далее. Чтобы российский футбол был сильным. Чтобы, беря шире, Россия была нормальной, спортивной страной.

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      Рейтинг: +19268

      NewLife 1 августа, 15:36

      Дебил !

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      Рейтинг: +18903

      paracetamol 1 августа, 15:32

      А зачем Спердяк вообще нужен? В Морквобаде и так команд хватает, кроме свинорылых. Почему нам не нужен сильный клуб в Перми, Волгограде или Новосибе?

      4
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      Рейтинг: +1567

      Спартач80 > paracetamol 1 августа, 15:34

      А зачем ты нужен?Ублюдков в Питере хватает=)))

      7
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      Рейтинг: +4506

      ziborock > paracetamol 1 августа, 15:45

      Бразилии нужен сильный Зенит, чтобы Газпром не перестал делать отчисления!) А больше в Ленобласти ни команд ни игроков!!!

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      Рейтинг: +60

      Самайн > Спартач80 1 августа, 17:56

      А саратовских тёлок вроде тебя, больше нигде не встретишь, болеющих за клуб розовых тампаксов, как быстро ты снова испугалась меня, дырявая. Я тебе в рот нассу, женщина, долго 40 летняя проститутка воздух гонять будешь? Адреса твоего я не вижу, в ы б л я д о к, твоя смелость дальше инета не гуляет, тёлка 40 летняя, тебя изнасиловали там по молодости что ли? Просто таких опущенных вроде тебя, даже если поискать, всё равно найти сложно, тёлка, всё твоё родное имел, и сверху поссал.

      2
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      Рейтинг: +27151

      slavutiq70 > paracetamol 1 августа, 18:28

      Ты вот сам посмотри на себя на дебила и всё поймёшь . зачем нужен ....ты вот сам сидишь на ветке Спартака больше чем на своей ....и этим всё сказано ...

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      Рейтинг: +1750

      22 raza chemp > ziborock 2 августа, 09:07

      Как это ни команд ни игроков?? А Сочи , а Оренбург?

      1
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      Рейтинг: +3522

      ПалкоВводецъ (returned) 1 августа, 15:18

      Правильно. Надоел уже слабый Спартак на протяжении 20 лет. Гораздо приятней унижать сильный. Гыгыгы

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      Рейтинг: +1567

      Спартач80 > ПалкоВводецъ (returned) 1 августа, 15:24

      Кто бы сомневался,что палкосебевжопец будет первым,на ветке про Спартак=)))

      5
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      Рейтинг: +8537

      nik55 > ПалкоВводецъ (returned) 1 августа, 16:26

      закрой помойку и иди к себе на ветку

      3
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      Рейтинг: +60

      Самайн > Спартач80 1 августа, 18:01

      А вот что ты тёлка, никто даже не сомневался, иди дилдак мамаши своей достань, и посиди на нём, ссыкушка, спартачка80 на очке набито твоём думаю

      2
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