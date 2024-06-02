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    Филимонов высказался о трансфере Сафонова в «ПСЖ»

    Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов прокомментировал ожидаемый переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    «Я думаю, что да. Потому что Матвей может себя реализовать, и то, что он поедет в «ПСЖ» – это плюс. Определeнный вызов, новая страница в его жизни. Лучше принять этот вызов, попробовать. Поиграть, потренироваться в таком клубе, нежели, имея возможность, не попробовать. Пусть пробует, пытается», – сказал Филимонов.

    • Журналист Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» объявит о трансфере вратаря сборной России в июне.
    • Сафонов подпишет контракт до 2029 года.
    • Матвей – воспитанник «Краснодара».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.06.2024 10:30
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    Комментарии (7)
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    russkiisergei
    1717313903
    Уважение и ЗДОРОВЬЯ Галицкому. С его академии выходят хорошие игроки, в отличии от других клубов страны!
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    Spartak_forv@
    1717314009
    Хоть и скептически отношусь к переходу Сафонова,не могу не пожелать ему удачи и как можно больше игровой практики в клубе
    Ответить
    Алексей З
    1717317312
    Каждый творец своей судьбы. Матвей так решил для себя и пофигу ему все комментаторы.
    Ответить
    AtticusFinch
    1717320376
    Кто ещё не высказался по поводу Сафонова и ПСЖ и не дал ему советов?))Скоро видимо опять будем ржать, когда в ПСЖ скажут , что о нём даже не слышали))
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    neim
    1717323005
    Пять лет контракт, пять лет мотаться по арендам, или в лучшем случае полировать лавку. Вот удовольствие-то. Но зато в ПСЖ, который об этом наверное ещё и не знает ))).
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