Филимонов высказался о трансфере Сафонова в «ПСЖ»

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов прокомментировал ожидаемый переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я думаю, что да. Потому что Матвей может себя реализовать, и то, что он поедет в «ПСЖ» – это плюс. Определeнный вызов, новая страница в его жизни. Лучше принять этот вызов, попробовать. Поиграть, потренироваться в таком клубе, нежели, имея возможность, не попробовать. Пусть пробует, пытается», – сказал Филимонов.