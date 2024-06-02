И.о. губернатора отреагировал на выход «Акрона» в РПЛ

Вячеслав Федорищев, и.о. губернатора Самарской области, отреагировал на выход «Акрона» в РПЛ.

В переходных матчах тольяттинцы прошли «Урал».

«Акрон» впервые вышел в высшую лигу.

Теперь в Самарской области 2 команды РПЛ.

«Поздравляю «Акрон» и всех болельщиков с выходом команды в РПЛ!

Знаю, что клуб планомерно, шаг за шагом, год за годом, двигался к достижению этой амбициозной цели. «Акрон» – молодой клуб, но уже успел пройти большой путь, громко заявить о себе на всю страну, обрести многочисленных болельщиков.

Уверен, выход «Акрона» в Премьер-лигу придаст мощный импульс развития всего футбола в Самарской области, привлечет к занятиям спортом еще больше ребят – это очень важная задача.

Желаю «Акрону» и дальше закреплять достигнутый результат, продолжать двигаться вперeд, радовать своей яркой игрой жителей Самарской области и болельщиков из других регионов.

В новом сезоне нас ждeт областное дерби. Уверен, что оно будет настоящим украшением РПЛ», – сказал Федорищев.