Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    И.о. губернатора отреагировал на выход «Акрона» в РПЛ

    Вячеслав Федорищев, и.о. губернатора Самарской области, отреагировал на выход «Акрона» в РПЛ.

    • В переходных матчах тольяттинцы прошли «Урал».
    • «Акрон» впервые вышел в высшую лигу.
    • Теперь в Самарской области 2 команды РПЛ.

    «Поздравляю «Акрон» и всех болельщиков с выходом команды в РПЛ!

    Знаю, что клуб планомерно, шаг за шагом, год за годом, двигался к достижению этой амбициозной цели. «Акрон» – молодой клуб, но уже успел пройти большой путь, громко заявить о себе на всю страну, обрести многочисленных болельщиков.

    Уверен, выход «Акрона» в Премьер-лигу придаст мощный импульс развития всего футбола в Самарской области, привлечет к занятиям спортом еще больше ребят – это очень важная задача.

    Желаю «Акрону» и дальше закреплять достигнутый результат, продолжать двигаться вперeд, радовать своей яркой игрой жителей Самарской области и болельщиков из других регионов.

    В новом сезоне нас ждeт областное дерби. Уверен, что оно будет настоящим украшением РПЛ», – сказал Федорищев.

    Новости по теме
    Глава «Крыльев» прокомментировал переезд «Акрона» на самарский стадион 4
    Тренер «Урала» попросил прощения у болельщиков команды после вылета из РПЛ 1
    Казаков напомнил о сработавшей тренерской отставке в «Акроне»
    Источник: телеграм-канал «Акрона»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2024 11:47
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Цугундeр
    1717318995
    Федорищев , а куда ты примазываешься к успеху частного владельца ?) Может , это новый Галицкий на твою ЕДРёну бошку ?(
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+