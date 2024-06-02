И.о. губернатора отреагировал на выход «Акрона» в РПЛ

Вячеслав Федорищев, и.о. губернатора Самарской области, отреагировал на выход «Акрона» в РПЛ.
- В переходных матчах тольяттинцы прошли «Урал».
- «Акрон» впервые вышел в высшую лигу.
- Теперь в Самарской области 2 команды РПЛ.
«Поздравляю «Акрон» и всех болельщиков с выходом команды в РПЛ!
Знаю, что клуб планомерно, шаг за шагом, год за годом, двигался к достижению этой амбициозной цели. «Акрон» – молодой клуб, но уже успел пройти большой путь, громко заявить о себе на всю страну, обрести многочисленных болельщиков.
Уверен, выход «Акрона» в Премьер-лигу придаст мощный импульс развития всего футбола в Самарской области, привлечет к занятиям спортом еще больше ребят – это очень важная задача.
Желаю «Акрону» и дальше закреплять достигнутый результат, продолжать двигаться вперeд, радовать своей яркой игрой жителей Самарской области и болельщиков из других регионов.
В новом сезоне нас ждeт областное дерби. Уверен, что оно будет настоящим украшением РПЛ», – сказал Федорищев.