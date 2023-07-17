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    • Российских спортсменов обяжут платить компенсацию при смене гражданства

    Российских спортсменов обяжут платить компенсацию при смене гражданства

    Госдума работает над законопроектом, который обяжет спортсменов-россиян выплачивать компенсацию в случае смены гражданства.

    Спортсмены должны будут вернуть в бюджет средства, потраченные на свою подготовку, если они переходят под флаг другой страны. Это касается членов или кандидатов в члены сборной страны.

    Компенсацию выплачивать будет не нужно, если спортсмен занимался подготовкой за свой или частный счет.

    «Это деньги наших налогоплательщиков, которые не должны быть потрачены впустую. В нашем комитете готовится данный законопроект, по которому спортсмены должны будут осуществлять компенсационные выплаты при смене гражданства», – сказал депутат Дмитрий Свищев.

    • Россия сейчас отстранена от международных турниров в большинстве видов спорта.
    • Олимпиада-2024 состоится в Париже.
    • Внутренние соревнования в России проводятся в штатном режиме.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      baden1969 17 минут назад

      Давно пора было это сделать

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