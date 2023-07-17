Российских спортсменов обяжут платить компенсацию при смене гражданства

Госдума работает над законопроектом, который обяжет спортсменов-россиян выплачивать компенсацию в случае смены гражданства.

Спортсмены должны будут вернуть в бюджет средства, потраченные на свою подготовку, если они переходят под флаг другой страны. Это касается членов или кандидатов в члены сборной страны.

Компенсацию выплачивать будет не нужно, если спортсмен занимался подготовкой за свой или частный счет.

«Это деньги наших налогоплательщиков, которые не должны быть потрачены впустую. В нашем комитете готовится данный законопроект, по которому спортсмены должны будут осуществлять компенсационные выплаты при смене гражданства», – сказал депутат Дмитрий Свищев.